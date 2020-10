«Στο κόκκινο» τα βρετανικά πανεπιστήμια με χιλιάδες κρούσματα

Σχεδόν 1.000 φοιτητές του βρετανικού πανεπιστημίου Ντέραμ και 800 του Νιούκασλ, διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα.

Το Ντέραμ στη βόρεια Αγγλία ανακοίνωσε ότι 958 φοιτητές και έξι μέλη του προσωπικού του έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 μέσα σε επτά ημέρες.

Εκπρόσωπος του ιδρύματος ανέφερε ότι «τις τελευταίες επτά ημέρες ο αριθμός των καταγεγραμμένων θετικών κρουσμάτων μεταξύ των φοιτητών και του προσωπικού αυξανόταν σταθερά, με περίπου 100-150 νέα να αναφέρονται καθημερινά. Παρακολουθούμε ενεργά και συστηματικά την κατάσταση και τη διαχειριζόμαστε σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα δημόσιας υγείας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και λαμβάνουμε περαιτέρω μέτρα όπου απαιτείται».

We have a number of Covid-19 cases within our student community. We are working closely with @DurhamCouncil

& @PHE_uk. Those affected are following NHS advice & self-isolating & are receiving our full support. For more, please read our full statement: https://t.co/c8n2KMaXr8

— Durham University (@durham_uni) October 8, 2020