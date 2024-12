Στο Κίεβο Κόστα και Κάλας: «Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας»

Ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η νέα επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επισκέφθηκαν το Κίεβο το πρωί της Κυριακής, πρώτης ημέρας ανάληψης των καθηκόντων τους, προκειμένου να στείλουν, εκ νέου, το μήνυμα της στήριξης της ΕΕ στην Ουκρανία.

Ο χρόνος της επίσκεψης είναι κρίσιμος, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις υποχωρούν στο μέτωπο ενώ ο κόσμος προετοιμάζεται και για τη νέα θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, η οποία εγείρει την ανησυχία για ενδεχόμενη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Επιπλέον, η άφιξη των Κόστα και Κάλας στην ουκρανική πρωτεύουσα πραγματοποιείται την ώρα που η ένταση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης είναι ιδιαίτερα οξυμένη, έπειτα από τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων αμερικανικής και βρετανικής κατασκευής για να πλήξει βαθιά το ρωσικό έδαφος και την εκτόξευση από τη Ρωσία ενός νέου υπερηχητικού πυραύλου εναντίον ουκρανικής πόλης.

«Ηρθαμε για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και εξακολουθούμε να της προσφέρουμε τη στήριξή μας» δήλωσε ο Κόστα στους δημοσιογράφους που συνόδευσαν την ευρωπαϊκή αποστολή.

«Από την πρώτη ημέρα του πολέμου η ΕΕ στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας» ανήρτησε ο Κόστα στο Χ μαζί με μια φωτογραφία του ίδιου, της Κάλας και της ευρωπαίας Επιτρόπου αρμόδιας για τη Διεύρυνση Μάρτα Κος να φτάνουν με το τραίνο στο Κίεβο.

«Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας επαναλαμβάνουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας προς τον ουκρανικό λαό» πρόσθεσε.

From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.

From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.

Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7

— António Costa (@eucopresident) December 1, 2024