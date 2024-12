Το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού στα χέρια τζιχαντιστών

Τζιχαντιστές και αντάρτες κυρίευσαν το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού, του δεύτερου μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Συρίας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου του, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής εφόδου το Σάββατο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 320 ανθρώπους, σύμφωνα με έναν απολογισμό που μεταδόθηκε από τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

Ο πρόεδρος της χώρας Μπασάρ αλ Ασαντ διαβεβαίωσε το βράδυ του Σαββάτου πως η χώρα του είναι σε θέση να «νικήσει τους τρομοκράτες», με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία που διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα, έκανε λόγο για ρωσικά αεροπορικά πλήγματα νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας στο Χαλέπι, τα πρώτα από το 2016, τη χρονιά που η Δαμασκός ανέκτησε τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πόλης αυτής της βορειοδυτικής Συρίας με τη βοήθεια, μεταξύ άλλων, της Μόσχας.

Μετά το μεσημέρι, «πιθανόν» ρωσικός αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε «πολιτικά αυτοκίνητα» σε τομέα του Χαλεπιού που ελέγχεται από αντάρτες, σκοτώνοντας 16 άμαχους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ακολούθως οι αντικαθεστωτικοί κατέλαβαν με μεγάλη ταχύτητα τεράστιους τομείς του Χαλεπιού «χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερη αντίσταση», σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ράμι Αμπντελ Ραχμάν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Το εύρος των μαχών είναι το μεγαλύτερο εδώ και χρόνια στη Συρία, όπου ξέσπασε καταστροφικός πόλεμος το 2011, στον οποίο ενεπλάκησαν διάφορες παρατάξεις με την υποστήριξη περιφερειακών και μεγάλων δυνάμεων, καθώς και ξένες χώρες απευθείας.

Χάρη κυρίως στη στρατιωτική υποστήριξη της Ρωσίας, του Ιράν και της Χεζμπολά του Λιβάνου, το καθεστώς του Ασαντ άρχισε από το 2015 αντεπίθεση που του επέτρεψε να ανακαταλάβει προοδευτικά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και το 2016 όλη την πόλη του Χαλεπιού.

Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (Hayat Tahrir al-Sham ή HTS), οργάνωση στην οποία κυρίαρχος είναι ο άλλοτε συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα, και οργανώσεις σύρων ανταρτών, κάποιες υποστηριζόμενες από την Τουρκία, εξαπέλυσαν την Τετάρτη, την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Χεζμπολά και το Ισραήλ στον Λίβανο, έφοδο με ορμητήριο την επαρχία Ιντλίμπ, το έσχατο οχυρό των αντικαθεστωτικών, που βρίσκεται σχεδόν όλο πέραν του ελέγχου της Δαμασκού.

Κατέλαβαν δεκάδες κοινότητες προτού μπουν, ήδη από την Παρασκευή, στην πόλη του Χαλεπιού.

«Η HTS και οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει μαζί της κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος του Χαλεπιού, κυβερνητικά κτίρια και φυλακές», σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τζιχαντιστές και αντάρτες έκαναν παρέλαση σε δρόμους, έκαναν έγερση της σημαίας τους σε αστυνομικό τμήμα κι έκαναν κομμάτια πορτρέτο του Ασαντ, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFP.

Κυρίευσαν επίσης το διεθνές αεροδρόμιο του Χαλεπιού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά τη ΜΚΟ, οι αντικαθεστωτικοί προωθήθηκαν επίσης στις επαρχίες Ιντλίμπ και Χάμα (κεντρικά), παίρνοντας τον έλεγχο «δεκάδων κοινοτήτων στρατηγικής σημασίας χωρίς καμιά αντίσταση».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο στρατός αποσύρθηκε από την πόλη της Χάμας, όμως κυβερνητική πηγή, που επικαλέστηκαν κρατικά ΜΜΕ, το διέψευσε.

Ο συριακός στρατός επιβεβαίωσε την παρουσία αντικαθεστωτικών μαχητών σε «μεγάλα τμήματα» του Χαλεπιού και πρόσθεσε πως υπέστη «δεκάδες απώλειες», νεκρούς και τραυματίες, στην επίθεσή τους.

Κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από την Τετάρτη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 327 άνθρωποι: 183 τζιχαντιστές και αντάρτες, 100 σύροι στρατιώτες ή μέλη οργανώσεων που πολεμούν στο πλευρό τους, καθώς και 44 άμαχοι.

