Ρωσία: Πώς το βούτυρο μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο

Το βούτυρο αποδεικνύεται το πιο πολύτιμο προϊόν στα ρωσικά σουπερμάρκετ και οι ιδιοκτήτες αναγκάζονται να το κλείνουν σε θήκες με λουκέτο για να μην το κλέβουν οι πελάτες.

Η εκτόξευση της τιμής του βουτύρου στη Ρωσία συνδέεται με τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία. Πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι από τον Οκτώβριο του 2024 έχουν αναφερθεί 50 κλοπές βουτύρου την εβδομάδα, σημείωσε η Telegraph.

Ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στη Ρωσία, καθώς η οικονομία της είναι επικεντρωμένη στον πόλεμο. Σε έκθεσή της τον Οκτώβριο, η δεξαμενή σκέψης Atlantic Council με έδρα τις ΗΠΑ, ανέφερε ότι «ο πληθωρισμός αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή» για τη ρωσική οικονομία.

Τα επιτόκια έχουν ανέβει στο 21%, ενώ το ρούβλι έχει χάσει το ένα τρίτο της αξίας του από τον Αύγουστο. Την Τετάρτη οι χρηματιστές προειδοποίησαν για «πανικό» μετά την πτώση του νομίσματος κατά 8,5% μέσα σε λίγες ώρες.

🧈 Butter thefts are rife in Russia because of war-linked soaring prices and some supermarket owners keep slabs behind the counter now

Read more here 👇https://t.co/vSp3t3IBiH pic.twitter.com/yk56dKPGiz

— The Telegraph (@Telegraph) November 28, 2024