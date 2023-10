Στα σύνορα Αιγύπτου – Γάζας ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου, Καρίμ Χαν, βρέθηκε την Κυριακή στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας και ανάρτησε ένα βίντεο στο Twitter εκφράζοντας την ελπίδα να επισκεφθεί τον παλαιστινιακό θύλακα και το Ισραήλ σε αυτό το ταξίδι του στην περιοχή.

Ο Καρίμ Χαν τόνισε ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται με κανέναν τρόπο η παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης στους πολίτες.

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες, στους αθώους αμάχους», υπογράμμισε.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Border Crossing between Egypt and the Gaza Strip this weekend.

Watch his remarks on the current situation in Israel and the State of Palestine.

