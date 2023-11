Σκύλος δάγκωσε Πρόεδρο, άρα αυτό είναι είδηση…

Στη διπλωματία συνηθίζεται το πολιτικό προσωπικό να δείχνει πού και πού τα δόντια του –αφού η επίδειξη πυγμής είναι αναγκαία διαδικασία στις διεθνείς σχέσεις για τις όντως ανεξάρτητες χώρες–, όχι όμως και τα σκυλιά να δαγκώνουν. Να, όμως, που όλα συμβαίνουν στην εποχή μας, καθώς στα διπλωματικά σαλόνια κυκλοφορούν και ζώα.

Η είδηση είναι η εξής: ο σκύλος της μολδαβής προέδρου Μάγια Σάντου δάγκωσε τον μουσαφίρη της, τον πρόεδρο της Αυστρίας Αλεξάντερ φαν ντερ Μπέλεν. Ψιλοπράγματα, βέβαια – τίποτα δεν έπαθε ο άνθρωπος. Ο Αυστριακός άπλωσε το χέρι του για να χαϊδέψει το σκυλί, όμως το ζώο τσίνησε και έδωσε τα διαπιστευτήριά του.

Maia Sandu’s dog bit the Austrian president when he tried to pet it

The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen’s finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW

— NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2023