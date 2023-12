Σερβία: Ανάμειξη της Μόσχας στις εκλογές κατήγγειλε η αντιπολίτευση

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στη Σερβία με αίτημα την επανάληψη των εκλογών, οκτώ ημέρες μετά τη διεξαγωγή τους.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι στις βουλευτικές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου έγιναν σοβαρές παρατυπίες που αλλοίωσαν το αποτέλεσμα.

Σήμερα το μεσημέρι, βγήκαν στους δρόμους του Βελιγραδίου φοιτητές οι οποίοι διαδήλωσαν μπροστά από το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην συνέχεια απέκλεισαν για τέσσερις ώρες κεντρική λεωφόρο της πόλης.

#BREAKING #Serbia #Belgrade JUST IN: A new protest in Belgrade – protesters blocked the street in front of the building of the Ministry of Public Administration. Video: RIA pic.twitter.com/OjSXeHRMGL

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι κατά τα χθεσινοβραδινά επεισόδια έξω από το δημαρχείο του Βελιγραδίου τραυματίστηκαν σοβαρά δύο αστυνομικοί ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές εντός του κτιρίου.

Αναφέρθηκε επίσης ότι έγιναν 38 συλλήψεις ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων διαδηλωτών που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Σημειώνεται ότι χθες βράδυ διαδηλωτές στην προσπάθεια τους να εισβάλουν στο δημαρχείο του Βελιγραδίου συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Τα επεισόδια έλαβαν διαστάσεις όταν κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες κατά των αστυνομικών.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι τα επεισόδια προκάλεσαν οργανωμένοι οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας που συνεργάζονται με τις αρχές και με στόχο να προκαλέσουν την επέμβαση της αστυνομίας.

❗️ Maidan in Belgrade. It is still unclear whether the protest will turn into a revolution.

▶️ However, the protesters are serious, as evidenced by these footage of the brutal crackdown in Belgrade.

🔺 Belgrade Maidan broke into the building of the Parliament of Serbia, but did… pic.twitter.com/zcg52qI5YW

— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) December 25, 2023