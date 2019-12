«Σαρώνει» τις Χρυσές Σφαίρες το Netflix: αυτές είναι οι υποψηφιότητες

Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, με τους νικητές να αναδεικνύονται περίπου έναν μήνα αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου, σε μία τελετή στο Μπέβερλι Χιλς. Ετσι, αρχίζει και επίσημα η περίοδος των βραβείων, που θα συνεχιστεί με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των βραβείων Οσκαρ.

Συνήθως, οι Χρυσές Σφαίρες είναι προάγγελος τον βραβείων Οσκαρ, άρα με βάση αυτήν τη λογική, το δράμα «Ιστορία Γάμου» βρίσκεται σε αρκετά καλή θέση. Η ταινία του Νόα Μπάουμπαχ, στην οποία η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Ανταμ Ντράιβερ υποδύονται ένα ζευγάρι στα πρόθυρα του χωρισμού, απέσπασε 6 υποψηφιότητες, περισσότερες από κάθε άλλη ταινία.

Από πέντε υποψηφιότητες πήραν «Ο Ιρλανδος» του Μάρτιν Σκορσέζε και το «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο, με τους δύο θρυλικούς κινηματογραφιστές να είναι αντιμέτωποι στην κατηγορία σκηνοθεσίας. Η τελευταία ματιά του ιταλοαμερικανού σκηνοθέτη στον αμερικανικό υπόκοσμο αναγνωρίστηκε στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας και καλύτερου σεναρίου και έφερε υποψηφιότητες β’ ανδρικού ρόλου σε δύο από τους γερασμένους (αλλά όχι στην ταινία) αστέρες της (Αλ Πατσίνο και Τζο Πέσι).

Η ένατη -και ίσως προτελευταία- ταινία του Ταραντίνο είναι υποψήφια στις κατηγορίες σεναρίου, καλύτερης κωμωδίας ή μιούζικαλ, καλύτερου ηθοποιού σε κωμωδία ή μιούζικαλ (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) και β’ ανδρικού ρόλου (Μπραντ Πιτ).

Αρκετά καλή επίδοση είχε και η ταινία που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα στη χώρα μας, το «Τζόκερ» του Τοντ Φίλιπς, παίρνοντας τέσσερις υποψηφιότητες, μία εκ των οποίων για καλύτερο δράμα. Ο αμερικανός σκηνοθέτης, που μας είχε συνηθίσει σε «ελαφριές» κωμωδίες, βγήκε από τα νερά του και θα ανταγωνιστεί κάποια ιερά τέρατα του κινηματογράφου στην κατηγορία σκηνοθεσίας. Οπως ήταν αναμενόμενο, η ερμηνεία του Χοακίν Φίνιξ, που ενσάρκωσε τον παραδοσιακό αντίπαλο του Μπάτμαν, δεν πέρασε απαρατήρητη, όπως και η μουσική της ταινίας.

Ισως η μεγαλύτερη έκπληξη της ανακοίνωσης ήταν οι τρεις υποψηφιότητες που κέρδισε το «The two popes», για το σενάριο του Αντονι ΜακΚάρτεν και τις ερμηνείες του Αντονι Χόπκινς και του Τζόναθαν Πράις. Στην επιστροφή του, ο Εντι Μέρφι απέσπασε μία υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερου κωμικού ηθοποιού, για τη συνεισφορά του στο «Dolemite is my name».

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 5 Ιανουαρίου, σε μία τελετή που θα παρουσιάσει, για άλλη μια φορά, ο βρετανός κωμικός Ρίκι Ζερβέ, όμως ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, μεγάλος νικητής αναδεικνύεται το Netflix. Η υπηρεσία streaming, που μετά την επιτυχία της έχει γίνει και στούντιο ταινιών, κέρδισε συνολικά 17 υποψηφιότητες, καθώς χρηματοδότησε τα: «Ο Ιρλανδός», «Ιστορία Γάμου», «The two popes» και «Dolemite is my name». Συγκριτικά, η ανταγωνίστρια εταιρεία Sony Pictures συγκέντρωσε μόλις 9.

Οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη ταινία – δράμα

— «Ο Ιρλανδός» του Μάρτιν Σκορτσέζε

— «Τζόκερ» του Τοντ Φίλιπς

— «1917» του Σαμ Μέντες

—«Ιστορία Γάμου» του Νόα Μπάουμπαχ

— «The two popes» του Aντονι ΜακΚάρτεν

A’ ανδρικού ρόλου – δράμα

— Κρίστιαν Μπέιλ για το «Ford v Ferrari»

— Αντόνιο Μπαντέρας για το «Πόνος και δόξα»

— Ανταμ Ντράιβερ για το «Ιστορία γάμου»

— Τζόναθαν Πράις για το «The two popes»

— Χοακίν Φίνιξ για το «Τζόκερ».

Α’ γυναικείου ρόλου – δράμα

— Σίνθια Εριβό για το «Harriet»

— Σκάρλετ Γιόχανσον για το «Ιστορία γάμου»

— Σαρλίζ Θερόν για το «Bombshell»

— Σίρσα Ρόναν για το «Μικρές κυρίες»

— Ρενέ Ζελβέγκερ για το «Judy»

Καλύτερη ταινία – κωμωδία ή μιούζικαλ

— «Dolemite is my name» του Κρεγκ Μπρούερ

— «Κάποτε στο Χόλιγουντ» του Κούεντιν Ταραντίνο

— «Knives out» του Ράιαν Τζόνσον

— «Rocketman» του Ντέξτερ Φλέτσερ

— «Jojo Rabbit» του Ταίκα Γουαϊτίτι

Α’ ανδρικού ρόλου – κωμωδία ή μιούζικαλ

— Ντάνιελ Κρεγκ για το «Knives out»

— Λεονάρντο Ντι Κάπριο για το «Κάποτε στο Χόλιγουντ»

— Εντι Μέρφι για το «Dolemite is my name»

— Τάρον Εγκερτον για το «Rocletman»

— Ρόμαν Γκρίφιν Ντέιβις για το «Jojo Rabbit»

Α’ γυναικείου ρόλου – κωμωδία ή μιούζικαλ

—Αννα Ντε Αρμας για το «Knives οut»

— Eμα Τόμπσον για το «Late night»

— Κέιτ Μπλάνσετ για το «Where’d you go, Bernadette»

— Ακουαφίνα για το «The farewell»

— Μπίνι Φελντστάιν για το «Booksmart»

Β’ ανδρικού ρόλου

— Αλ Πατσίνο για το «Ο Ιρλανδός»

— Τζο Πέσι για το «Ο Ιρλανδός»

— Αντονι Χόπκινς για το «The two popes»

— Τομ Χανκς για το «Ενας υπέροχος γείτονας»

— Μπραντ Πιτ για το «Κάποτε στο Χόλιγουντ»

Β’ γυναικείου ρόλου

— Κάθι Μπέιτς για το «Η μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζούελ»

— Λόρα Ντερν για το «Ιστορία γάμου»

— Τζένιφερ Λόπεζ για το «Επικίνδυνες κυρίες»

— Μαργκό Ρόμπι για το «Bombshell»

— Ανέτ Μπένινγκ για το «The report»

Σκηνοθεσίας

— Μπονγκ Τζουν-Χο για «Τα παράσιτα»

— Σαμ Μέντες για το «1917»

— Τοντ Φίλιπς για το «Τζόκερ»

— Μάρτιν Σκορτσέζε για το «Ο Ιρλανδός»

— Κουέντιν Ταραντίνο για το «Κάποτε στο Χόλιγουντ»

Σεναρίου

—Νόα Μπάουμπαχ για το «Ιστορία γάμου»

— Κουέντιν Ταραντίνο για το «Κάποτε στο Χόλιγουντ»

— Σαμ Ζέιλιαν για το «Ο Ιρλανδός»

— Αντονι ΜακΚάρτεν για το «The two popes»

— Μπονγκ Τζουν-Χο για «Τα παράσιτα»

Καλύτερης ταινίας – animation

—Ψυχρά κι ανάποδα 2

— Toy Story 4

— Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 3

— Ο βασιλιάς των λιονταριών

— Ο ευγενικός κύριος Λινκ

Μουσικής

— «Οι σκιές του Μπρούκλιν»

— «Μικρές κυρίες»

—«1917»

—«Ιστορία γάμου»

— «Τζόκερ»

Καλύτερης ξένης ταινίας

— «The farewell»

— «Πόνος και δόξα»

— «Τα παράσιτα»

— «Οι άθλιοι»

—«Το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται»

Στα τηλεοπτικά βραβεία ξεχώρισαν τα «The crown», «Chernobyl», «Unbelievable» και «Barry», με την κάθε παραγωγή να κερδίζει από τέσσερις υποψηφιότητες. Επίσης καλή επίδοση είχαν τα «Big little lies», «Fleabag» και «Morning show». Μόλις μία υποψηφιότητα πήρε η υπερπαραγωγή του HBO «Game of thrones», καθώς η τελευταία της σεζόν απογοήτευσε το μεγάλο κοινό της.

Για τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης τηλεοπτικής σειράς (δράμα) υποψήφιες είναι: «Big little lies», «Killing Eve», «The crown», «Succession» και «The morning show».

Για χρυσή σφαίρα α’ γυναικείου ρόλου υποψήφιες είναι: Τζένιφερ Aνιστον για το «The morning show», Ολίβια Κόλμαν για το «The crown», Τζόντι Κόμερ για το «Killing Eve», Νικόλ Κίντμαν για το «Big little lies» και Ρις Γουίδερσπουν για το «The morning show».

Για Χρυσή Σφαίρα α’ ανδρικού ρόλου υποψήφιοι είναι: Μπράιαν Κοξ για το «Succession», Κιτ Χάρινγκτον για το «Game of thrones», Τομπάιας Μένζις για το «The crown», Μπίλι Πόρτερ για το «Pose» και Ράμι Μάλεκ για το «Mr Robot».

Για τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης τηλεοπτικής σειράς (μιούζικαλ ή κωμωδία) υποψήφιες είναι: «Barry», «Fleabag», «The Kominsky method», «The Politician» και «The marvelous Mrs Maisel».

Για τη χρυσή σφαίρα α’ γυναικείου ρόλου για κωμωδία υποψήφιες είναι: Κριστίνα Απλγκέιτ για το «Dead to me», Ρέιτσελ Μπρόσναχα για το «The marvelous Mrs Maisel», Κρίστεν Ντανστ για το «Becoming a god on Central Florida», Νατάσα Λιόν για το «Russian doll» και Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ για το «Fleabag».

Για τη χρυσή σφαίρα α’ ανρικού ρόλου σε κωμωδία υποψήφιοι είναι: Μπεν Πλατ για το «The politician», Μπιλ Χέιντερ για το «Barry», Πολ Ραντ για το «Living with yourself» και Ράμι Γιούσεφ για το «Ramy».