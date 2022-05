Σαρλ Μισέλ: Συμφωνία για εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο – στο 90% η μείωση εισαγωγών μέσα στο 2022

Συμφωνία για την επιβολή εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ρωσικό πετρέλαιο, ανακοίνωσε αργά μετά τα μεσάνυχτα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης ημέρας της Συνόδου Κορυφής.

Ηταν το αποτέλεσμα πυρετωδών διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων επί εβδομάδες μεταξύ των 27 ηγετών κρατών και κυβερνήσεων, με κάποιους να φτάνουν να ζητούν ακόμα και γραπτές εγγυήσεις σε αυτή την οριακή έκτακτη Σύνοδο στις Βρυξέλλες — είναι χαρακτηριστικό πως ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν, ο οποίος υπήρξε ο πλέον αρνητικός στην επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, είπε στην τοποθέτησή του ότι θα μπορούσε να δεχτεί το κείμενο ως έχει, αλλά ζήτησε επιπλέον εγγυήσεις σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο «ατύχημα».

«Συμφωνία για την απαγόρευση εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ. Καλύπτει αμέσως πάνω από τα δύο τρίτα των ( ευρωπαϊκών) εισαγωγών πετρελαίου από τη Ρωσία, κόβοντας μια τεράστια πηγή χρηματοδότησης για την πολεμική της μηχανή. Μέγιστη πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο» ανέφερε ο πρόεδρος Σαρλ Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Agreement to ban export of Russian oil to the EU.

This immediately covers more than 2/3 of oil imports from Russia, cutting a huge source of financing for its war machine.

Maximum pressure on Russia to end the war.

— Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022