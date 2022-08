Σάνα Μαρίν: Ζήτησε συγγνώμη για «απρεπή» φωτογραφία από πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία

Εξακολουθεί να βρίσκεται στο στόχαστρο διάφορων φινλανδικών ΜΜΕ η Σάνα Μαρίν, παρότι μέχρι και τεστ για ναρκωτικά δέχθηκε να κάνει, το οποίο δεν βρήκε την παραμικρή ένδειξη ουσιών στον οργανισμό της, μετά από βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter.

Αυτή τη φορά τους πείραξε μία φωτογραφία από άλλο πάρτι, του Ιουλίου, που έγινε στην επίσημη κατοικία της φινλανδής πρωθυπουργού, για την οποία η Μαρίν ζήτησε συγγνώμη.

Στη φωτογραφία, που άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζονται δύο γνωστές «influencers» να φιλιούνται γυμνόστηθες και να κρατούν μία ταμπέλα που γράφει «Φινλανδία».

«Κατά τη γνώμη μου, η φωτογραφία δεν είναι αρμόζουσα. Ζητώ συγγνώμη γι΄αυτήν. Τέτοιες φωτογραφίες δεν θα έπρεπε να είχαν τραβηχτεί, αλλά κατά τα άλλα τίποτα το υπερβολικό δεν συνέβη στη συνάθροιση», δήλωσε η Μαρίν στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας πως η φωτογραφία ήταν από την κατοικία της.

Η 36χρονη πρωθυπουργός, που δεν έχει κρύψει ότι απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο της, είπε πως η φωτογραφία ελήφθη στη διάρκεια ενός ιδιωτικού πάρτι με φίλους της έπειτα από ένα μουσικό φεστιβάλ τον Ιούλιο.

«Κάναμε σάουνα, κολυμπήσαμε και περάσαμε χρόνο μαζί», είπε, μιλώντας για το πάρτι στην κατοικία της.

Let us all thank Senna Marin for not apologizing and for holding her ground 👏🏻 pic.twitter.com/9QlU8Hrmi8

— BAYAN Sofia 🐧🦋 | MEB'den (@theweirdSofi) August 23, 2022