Ρωσία: Ουκρανός πολίτης κατηγορείται για συνέργεια στη βομβιστική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη

Σε «λίστα διεθνώς καταζητούμενων» πρόκειται να μπει ένας ουκρανός πολίτης τον οποίο οι ρωσικές Αρχές υποψιάζονται για συνέργεια στη βομβιστική επίθεση σε καφέ-μπαρ της Αγίας Πετρούπολης που σκότωσε τον δημοφιλή μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, όπως ανακοίνωσε τη Μεγάλη Πέμπτη η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γιούρι Ντενίσοφ κατηγορείται ότι προμήθευσε τη βασική ύποπτο για το περιστατικό με «εκρηκτικό μηχανισμό καμουφλαρισμένο ως γύψινη προτομή ενός στρατιωτικού αξιωματούχου». «Η διαδικασία για την ένταξή του του στη λίστα των διεθνώς καταζητούμενων έχει κινηθεί», προσέθεσε η FSB.

Σύμφωνα με την υπηρεσία-διάδοχο της KGB, ο Ντενίσοφ ταξίδεψε στη Ρωσία τον περασμένο Φεβρουάριο «κατόπιν οδηγιών των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών» και «συνέλεξε πληροφορίες για τον τρόπο ζωής και τα μέρη που επισκέφτηκε» ο υπερεθνικιστής στρατιωτικός μπλόγκερ.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12

