Ρωσία: Βομβιστική επίθεση με θύμα την κόρη του Αλεξάντρ Ντούγκιν, του «Ρασπούτιν του Πούτιν»

Η κόρη του υπερεθνικιστή φιλοσόφου και στενού συμμάχου του ρώσου προέδρου Αλεξάντερ Ντούγκιν, ο οποίος είναι γνωστός και ως ο «Ρασπούτιν του Πούτιν», σκοτώθηκε όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε το βράδυ του Σαββάτου έξω από τη Μόσχα, σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλείται το Reuters σε τηλεγράφημά του, η Ντάρια Ντούγκινα και ο πατέρας της επρόκειτο να επιστρέψουν στη Μόσχα με το ίδιο αυτοκίνητο, ένα Toyota Land Cruiser, στο οποίο και είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός που εξερράγη.

Ο Ντούγκιν, ωστόσο, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν ο πραγματικός στόχος της επίθεσης, τελευταία στιγμή αποφάσισε να ταξιδέψει ξεχωριστά.

Alexander Dugin's daughter assassinated today near Moscow. Most likely, he was the target, was supposed to be in the car with her, but changed his plans last minute. pic.twitter.com/IqeiYhEYBX

— Nemo – Russian Amerikan (@Nemo70488915) August 20, 2022