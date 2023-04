Ντάρια Τρέποβα: Η ομιχλώδης φιγούρα με το εκρηκτικό πακέτο

Η Ντάρια Τρέποβα, το επίμαχο πρόσωπο της βομβιστικής ενέργειας στο καφενείο της Αγίας Πετρούπολης, σε καρέ που δημοσιοποίησε το ρωσικό κράτος | Russian Ministry of Internal Affairs και Investigative Committee of Russia / Handout via REUTERS