Ρωσία – Ουκρανία: Σφοδρές μάχες με drones λίγο πριν την «εκεχειρία» του Πούτιν

Δύο μέρες πριν την προσωρινή κατάπαυση πυρός που έχει ανακοινώσει ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ενώ η Μόσχα ετοιμάζεται πυρετωδώς για την Ημέρα της Νίκης στην οποία έχουν προσκληθεί αρκετοί ξένοι ηγέτες, η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο τη Μόσχα για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.

Oπως μετέδωσε την Τρίτη το BBC επικαλούμενο την ρωσική υπηρεσία παρακολούθησης της αεροπορίας Rosaviatsia, και τα τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια της πρωτεύουσας έκλεισαν για αρκετές ώρες για λόγους ασφαλείας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τουλάχιστον 19 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πριν φτάσουν στην πόλη «από διαφορετικές κατευθύνσεις». Είπε ότι κάποια από τα συντρίμμια είχαν προσγειωθεί σε έναν από τους βασικούς αυτοκινητόδρομους προς την πόλη, αλλά δεν υπήρχαν θύματα.

Ρωσικά Μέσα μεταδίδουν ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν περισσότερα από εκατό ουκρανικά drones.

Και τη Δευτέρα το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι κατέστρεψε 26 ουκρανικά drones που εξαπολύθηκαν εναντίον διαφόρων στόχων στη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Drones hit Domodedovo airport area in Moscow around 4a.m. last night.

Both Domodedovo and Vnukovo airports are closed as of now. Airplanes redirected to St. Petersburg.

This is your war bastards, feel it all! pic.twitter.com/ADszRo3P0v

— Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) August 10, 2023