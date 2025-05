Ο Πούτιν άνοιξε το σπίτι του για τη ρωσική τηλεόραση 

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε να μπουν οι κάμερες στο διαμέρισμά του στη Μόσχα, για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ της κρατικής τηλεόρασης, με το οποίο γιορτάζει τα 25 του χρόνια στην εξουσία.

Ο ρώσος πρόεδρος ξενάγησε τον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν του Russia 1, στα δωμάτια του πολυτελούς του διαμερίσματος, ανάμεσά τους στο γυμναστήριο, στη βιβλιοθήκη, στην κουζίνα και στην αίθουσα ψυχαγωγίας, όπου δεσπόζει ένα μεγάλο λευκό πιάνο.

Σε όλους σχεδόν τους χώρους πρωταγωνιστούν οι χρυσές διακοσμήσεις ενώ ο Πούτιν σε κάποια πλάνα εμφανίζεται με γραβάτα και σε άλλα χωρίς.

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ρωσία, Κρεμλίνο, Πούτιν, 25 χρόνια», προβλήθηκε την Κυριακή στη Ρωσία.

Οπως είπε ο Πούτιν, εκεί ζει, για λόγους ασφαλείας, από τότε που η Ρωσία εισέβαλε με εντολή του στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Η βασική κατοικία του ρώσου προέδρου βρίσκεται λίγο έξω από τη Μόσχα, όπου διέμενε απομονωμένος τα χρόνια της πανδημίας.

Ο Πούτιν φαίνεται να φτιάχνει τσάι για τον δημοσιογράφο στην κουζίνα και να του προσφέρει κεφίρ (που αρέσει στον ίδιο πολύ, όπως λέει) και σοκολάτες από τη Λευκορωσία.

Publicity for Russia 1 TV channel – Sunday evening

Documentary about President Putin Shows off refrigerator…

Παράλληλα, του δείχνει ένα αυστραλιανής κατασκευής μπλέντερ, αξίας 235 ευρώ και μια τουρκική καφετιέρα αξίας 470 ευρώ…

Η κάμερα μπαίνει επίσης στο μεγάλο ιδιωτικό του γυμναστήριο με τα δεκάδες μηχανήματα, καθώς και σε έναν μεγάλο διάδρομο γεμάτο πολλά κοστούμια.

Pres. Putin shows the “MOST important” part of his Kremlin home: the GYM. He says he tries to get hour and a half of exercise in each day.

Plus swimming and/or ice skating to get some cardio done too in daily routine. Fragment from “Russia.Kremlin.Putin.25 Years” documentary. pic.twitter.com/CTeWOFGzRN — Dr.Sophia Ulgen 🇷🇺☮🇺🇸 (@ulgenfatma74) May 4, 2025

Μιλώντας στον Ζαρούμπιν, ο 72χρονος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι δεν βλέπει τον εαυτό του ως πολιτικό και ότι παραμένει «κοντά στις ανησυχίες των απλών ανθρώπων».

«Συνεχίζω να αναπνέω τον ίδιο αέρα με εκατομμύρια ρώσους πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό. Θεού θέλοντος να συνεχιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Και να μην εξαφανιστεί», δήλωσε.

New documentary offers rare glimpse into Vladimir Putin's private life The film shows Putin's apartment, his fridge contents and other household items. The president said that in 25 years of leadership, he has never doubted his decisions or the direction he has taken.

Ερωτηθείς αν μερικές φορές θέλει να… δείρει κάποιον για αυτά που λέει, ο Πούτιν απάντησε: «Πάντα. Αλλά το παλεύω».

President Putin says at the core of Western culture, Catholic,Protestant culture, material well-being & success is always put first. For Russia,he says,moral and ethical principle comes first which is the foundation of the family, the state and the future of #Russia.

Η ιδιωτική ζωή του Πούτιν είναι άκρως μυστικοπαθής και η απόφασή του να ανοίξει το σπίτι του στο Κρεμλίνο στους δημοσιογράφους υποδηλώνει την προθυμία του να δείξει ένα άλλο πρόσωπο στους πολίτες της Ρωσίας, σημείωσε η Telegraph.

Στο ντοκιμαντέρ, ο Πούτιν φαίνεται να ανοίγει την μπροστινή πόρτα του διαμερίσματος στον Ζαρούμπιν, ψιθυρίζοντας, «ναι, αυτό είναι το διαμέρισμα, όπως βλέπετε δεν είναι μακριά».

Η παρατήρησή του υποδηλώνει ότι η τοποθεσία του διαμερίσματος βρίσκεται μέσα ή κοντά στο Κρεμλίνο.

Στη συνέχεια, ο Πούτιν και ο δημοσιογράφος μεταβαίνουν σε έναν διάδρομο που κοσμείται με πολυελαίους και καθρέφτες με χρυσές κορνίζες, ενώ ένα μεγάλο πορτρέτο του ρώσου αυτοκράτορα Αλέξανδρου Γ’ είναι τοποθετημένο σε περίοπτη θέση.

Ο Αλέξανδρος Γ΄, ο οποίος κυβέρνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν γνωστός ως «ειρηνοποιός» στη Ρωσία, καθώς δεν διεξήγαγε μεγάλους πολέμους.

🥊 Does The Typically Cool-Headed Putin Ever Feel Like Punching Someone? Well, we're all only human… Clip from a new documentary released 4 May.

Τα χρώματα που φαίνεται να κυριαρχούν στην κατοικία του Πούτιν είναι το λευκό, το χρυσό και του ξύλου.

Το διαμέρισμα διαθέτει επίσης ένα δωμάτιο-βιβλιοθήκη, μια μικρή εκκλησία και δύο υπνοδωμάτια.

"[Russians] think more about something eternal, about something boundless, about something higher." – Putin described the difference between his countrymen and Westerners in a documentary "Moscow. Kremlin. Putin. 25 years" Russian dictator also stated that he prayed for the…

Στα πλάνα διακρίνεται επίσης ένα λευκό πιάνο και, όταν ρωτήθηκε αν παίζει, ο Πούτιν είπε ότι σπάνια έχει τον χρόνο να το κάνει.

#Putin showed his apartment in the Kremlin. Propagandist #Pavel_Zarubin showed footage from the documentary about #Putin, which will be released soon. Several frames of the video show gilding, mouldings, massive curtains, a white grand piano, & a portrait #Emperor_Alexander_III

Τι δήλωσε για τη διαδοχή του

Στη συνέντευξη, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ, ο Πούτιν, ο μακροβιότερος ηγέτης του Κρεμλίνου από την εποχή του Ιωσήφ Στάλιν, δήλωσε πως σκέπτεται πάντα το θέμα της διαδοχής του και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει συναγωνισμός μεταξύ αρκετών υποψηφίων.

Ο Πούτιν -αντισυνταγματάρχης της KGB στον οποίο παρέδωσε την προεδρία την τελευταία ημέρα του 1999 ο Μπόρις Γέλτσιν- ήταν πρόεδρος από το 1999 έως το 2008, στη συνέχεια πρωθυπουργός έως το 2012 και μετά πάλι πρόεδρος από το 2012 μέχρι σήμερα.

«Το σκέπτομαι πάντα», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

«Στην τελική, η επιλογή είναι του λαού, του ρωσικού λαού», είπε ο Πούτιν. «Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένα πρόσωπο, ή μάλλον αρκετά πρόσωπα, έτσι ώστε ο κόσμος να έχει επιλογή».

Δεν υπάρχει κάποιος σαφής διάδοχός του αν και με βάση το ρωσικό Σύνταγμα, αν ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, ο πρωθυπουργός -τώρα ο Μιχαήλ Μισούστιν- θα αναλάβει τις εξουσίες του προέδρου.

Τι είπε για την Ουκρανία

Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, ο Πούτιν σημείωσε ότι η Ρωσία έχει τη δύναμη και τα μέσα να οδηγήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία σε μια «λογική ολοκλήρωση».

«Εχουμε επαρκή δύναμη και μέσα για να οδηγήσουμε αυτό που άρχισε το 2022 σε μια λογική ολοκλήρωση με το αποτέλεσμα που απαιτεί η Ρωσία», πρόσθεσε.

"I was hoping for exactly this": Vladimir Putin told Pavel Zarubin in the documentary film "Russia. The Kremlin. Putin. 25 Years" that, when he started the SMO, he hoped that Russians would understand that they are the state.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με πυρηνικά όπλα, απάντησε: «Δεν υπήρξε ανάγκη να χρησιμοποιηθούν αυτά τα (πυρηνικά) όπλα (…) και ελπίζω ότι δεν θα χρειαστούν».

