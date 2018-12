Πώς το Twitter γνώριζε από την πρώτη στιγμή το «μυστικό» ταξίδι του Τραμπ στο Ιράκ

Πολλές ώρες πριν προσγειωθεί το Air Force One, το αεροσκάφος που μεταφέρει τον αμερικανό πρόεδρο, στο Ιράκ, το Twitter βοούσε από θεωρίες και εικασίες για το πού πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τίποτα δεν κρύβεται στην εποχή του Ιντερνετ από τους ερασιτέχνες που παρακολουθούν τις πτήσεις πολιτικών και στρατιωτικών αεροσκαφών, ούτε καν το ταξίδι-έκπληξη του προέδρου, το οποίο περιβαλλόταν από μέτρα ασφαλείας.

Σχεδόν από την πρώτη στιγμή της απογείωσης του προεδρικού αεροσκάφους νωρίς την Τετάρτη από την αεροπορική βάση Αντριους έξω από την Ουάσινγκτον, άρχισαν να διατυπώνονται τα ερωτήματα.

Ο Τραμπ δεν είχε προγραμματισμένα ταξίδια για χθες Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου.

Οι ρεπόρτερ που τον ακολουθούν παντού (pool) ανέφεραν ότι δεν υπήρχε φρουρά πεζοναυτών στη Δυτική Πτέρυγα στον Λευκό Οίκο – μια ακόμη ένδειξη ότι ο πρόεδρος δεν είναι στην πρωτεύουσα.

Τρίτη ύποπτη ένδειξη: ο συνήθως λαλίστατος Τραμπ δεν έγραψε κάτι στο Twitter από το βράδυ της Τρίτης!

RCH358 left Joint Base Andrews around 0500 UTC & pinged up on my own receiver here in the UK around 1100 UTC. 🤔 pic.twitter.com/GPTziM8o94 — CivMilAir ✈🎅🎄🐈 (@CivMilAir) December 26, 2018

Για λόγους ασφαλείας το Air Force One πετούσε με άγνωστο και παραπλανητικό κωδικό με πορεία βόρεια και βορειοανατολικά προς τον Ατλαντικό.

Μερικές ώρες αργότερα το εντόπισαν πάνω από τη Βρετανία και το φωτογράφισαν.

Reported over the UK earlier today. Callsign & unknown hex confirmed on my own receiver logs. 👇 'RCH358' VC-25 USAF – over Yorkshire – taken from Chapeltown South Yorks Boxing Day 2018https://t.co/9sYjOnIcIG @ETEJSpotter 👍 pic.twitter.com/wWpp4FPpz8 — CivMilAir ✈🎅🎄🐈 (@CivMilAir) December 26, 2018

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε πάνω από την Ουγγαρία και ήταν πλέον σαφές ότι το Boeing 747 κατευθύνεται πώς τη Μέση Ανατολή. Τουρκία, Ιράκ ή Αφγανιστάν, ήταν τα τρία πιο πιθανά σημεία όπου θα μπορούσε να βρεθεί.

RCH358 now currently 31,000ft heading over Hungary… 1430 UTC pic.twitter.com/1vjHoXsT4S — CivMilAir ✈🎅🎄🐈 (@CivMilAir) December 26, 2018

Πετώντας πάνω από τη Ρουμανία, το αεροσκάφος είτε απενεργοποίησε τις συσκευές που δίνουν στίγμα (transponders) είτε άλλαξε τον κωδικό του.

Ενώ συνέβαιναν αυτά, στο αεροσκάφος επικρατούσαν πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Ρεπόρτερ που ήταν μέσα στο Air Force One είπαν αργότερα ότι η πτήση έγινε σχεδόν στο σκοτάδι. Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε ότι προσγειώθηκαν στο Ιράκ με όλα τα φώτα σβηστά.

Ωστόσο ερώτημα είναι πώς ένα ταξίδι που θα έπρεπε να είναι μυστικό μέχρι να ολοκληρωθεί, έγινε υπό τα βλέμματα εκατομμυρίων ανθρώπων στο Twitter.