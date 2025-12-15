Ευρωπαίοι ηγέτες: Καμία παραχώρηση χωρίς εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία

Οι αποφάσεις για οποιεσδήποτε πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας μπορούν να ληφθούν αποκλειστικά από τον ουκρανικό λαό και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως τεθεί σε εφαρμογή ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας.

Αυτό υπογραμμίζουν οι ευρωπαίοι ηγέτες σε κοινή δήλωσή τους, η οποία εκδόθηκε μετά τη συνάντησή τους για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο, τη Δευτέρα (15/12).

Στο κοινό ανακοινωθέν, προτείνουν τη συγκρότηση μιας «πολυεθνικής δύναμης», υπό ευρωπαϊκή ηγεσία και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την επιβολή και διασφάλιση μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Οπως αναφέρεται, η δύναμη αυτή θα αποτελεί βασικό στοιχείο των «ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας» που προτίθενται να παράσχουν στην Ουκρανία οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, ο ρόλος της πολυεθνικής δύναμης θα είναι να διασφαλίσει ότι η Ρωσία δεν θα παραβιάσει τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, θα συμβάλει στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στην ασφάλεια του ουκρανικού εναέριου χώρου, καθώς και στη στήριξη της ασφάλειας των θαλασσών, «μεταξύ άλλων μέσω δράσης εντός της Ουκρανίας», όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Η δήλωση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο, περιγράφει επίσης τα βασικά σημεία σύγκλισης που καταγράφηκαν στις συνομιλίες με αμερικανούς αξιωματούχους, αναφορικά με το πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής πρότασης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνέχιση της εκτεταμένης στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία. Οπως τονίζεται, ο ουκρανικός στρατός θα πρέπει να διατηρήσει δύναμη περίπου 800.000 στρατιωτών, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά και να αποφεύγεται η αναζωπύρωση συγκρούσεων.

Η διατήρηση της ειρήνης προβλέπεται επίσης να υποστηριχθεί από έναν «μηχανισμό παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο μηχανισμός αυτός θα έχει ως αποστολή τον εντοπισμό παραβιάσεων της εκεχειρίας και την παροχή «έγκαιρης προειδοποίησης για οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση», σύμφωνα με τη δήλωση.

Το κοινό ανακοινωθέν φέρει τις υπογραφές των ηγετών Βρετανίας, Δανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Κάτω Χωρών, Νορβηγίας, Πολωνίας και Σουηδίας, καθώς και των επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Νωρίτερα, αμερικανοί αξιωματούχοι με γνώση των συνομιλιών, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας μετά τη συνάντηση των απεσταλμένων των ΗΠΑ με τον Ζελένσκι, ανέφεραν ότι το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί, με το εδαφικό να αποτελεί το βασικό σημείο έντονης διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η Ουκρανία αναμένεται να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας παρόμοιες με εκείνες που προβλέπει το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, αν και διευκρινίστηκε ότι οι εγγυήσεις αυτές δεν θα είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας.

Ενας από τους αξιωματούχους δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία εμφανίζεται ανοιχτή στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ επισήμανε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αποτρέψει περαιτέρω ρωσική επέκταση προς τη Δύση.

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο γερμανικό δίκτυο n-tv ότι, παρά τα δημοσιεύματα, η Ουκρανία δεν έχει παραιτηθεί από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφάλειας που ζητά το Κίεβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, οι αμερικανοί διαπραγματευτές πιέζουν, ώστε η Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή του Ντονέτσκ, επισημαίνοντας ότι το εδαφικό ζήτημα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για τη Μόσχα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News