Κεραμέως: «Προ των ευθυνών τους» τα κόμματα για τις συλλογικές συμβάσεις

Σε υψηλούς τόνους και με σαφή πολιτική στόχευση παρουσιάστηκε στη Βουλή η «ιστορική κοινωνική συμφωνία» για τις συλλογικές συμβάσεις, με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να απευθύνει ευθεία πρόκληση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Ολοι πλέον θα τεθούν προ των ευθυνών τους».

Μιλώντας κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, η υπουργός υπερασπίστηκε τη συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στην κυβέρνηση και το σύνολο των εθνικών κοινωνικών εταίρων -εργαζόμενους και εργοδότες- υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια τομή χωρίς προηγούμενο στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.

«Η συμφωνία είναι όλων. Και όταν έρθει στη Βουλή, όλα τα κόμματα θα κληθούν να πουν αν στέκονται απέναντι ή μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας στην έντονη κριτική της αντιπολίτευσης περί «διάλυσης των εργασιακών δικαιωμάτων».

Η κ. Κεραμέως αντέτεινε μάλιστα και ευρωπαϊκό επιχείρημα, επικαλούμενη την πρόσφατη παρέμβαση της εκτελεστικής αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, η οποία -όπως είπε- χαρακτήρισε τη συμφωνία «πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη».

«Κοντός ψαλμός… Η συμφωνία έρχεται στη Βουλή», τόνισε, ανεβάζοντας περαιτέρω τους πολιτικούς τόνους.

Οι τρεις μεγάλοι στόχοι για το 2026

Σύμφωνα με την υπουργό, το 2026 θα αποτελέσει έτος-ορόσημο για το υπουργείο Εργασίας, με τρεις βασικούς άξονες πολιτικής.

Πρώτος και κεντρικός, η νομοθέτηση της κοινωνικής συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις στις αρχές του έτους. Οπως ανέφερε, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες συλλογικές συμβάσεις, υψηλότερους μισθούς, καλύτερους όρους εργασίας και μεγαλύτερη σταθερότητα για τις επιχειρήσεις.

«Η σημασία της υπερβαίνει τα στενά όρια των εργασιακών σχέσεων. Αγγίζει τη λειτουργία της δημοκρατίας», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι το κράτος μπορεί να λειτουργεί ως εγγυητής εμπιστοσύνης και καταλύτης συνεννόησης. «Μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τη σύγκρουση στη σύγκλιση», είπε χαρακτηριστικά.

Δεύτερος στόχος είναι η περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία –όπως σημείωσε– έχει μειωθεί από το 18% το 2019 στο 8,2% σήμερα. Η έμφαση θα δοθεί σε νέους, γυναίκες, άτομα με αναπηρία και μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, καθώς και στην επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Rebrain Greece.

Τρίτος πυλώνας αποτελεί η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία ήδη καλύπτει σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

Κοινωνική ασφάλιση: ψηφιοποίηση και ταχύτερες συντάξεις

Στο μέτωπο της κοινωνικής ασφάλισης, η υπουργός έθεσε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων -53 εκατομμύρια συνολικά- έργο που έχει ήδη προχωρήσει κατά 80%. Το αποτέλεσμα, όπως είπε, είναι η δραστική επιτάχυνση στην απονομή συντάξεων, με τον μέσο χρόνο για τις κύριες συντάξεις να έχει μειωθεί στις 42 ημέρες, από 500 το 2019.

Παράλληλα, προανήγγειλε βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και περαιτέρω μείωση των καθυστερήσεων στα ραντεβού των ΚΕΠΑ, όπου οι εκκρεμότητες έχουν περιοριστεί κατά 76% μέσα σε ενάμιση χρόνο.

Αγορά εργασίας: αριθμοί-ρεκόρ και αυξήσεις μισθών

Η κ. Κεραμέως παρουσίασε μια εικόνα «ιδιαίτερα θετικής συγκυρίας» για την αγορά εργασίας. Η απασχόληση κινείται σε επίπεδα-ρεκόρ, με το ποσοστό να φτάνει το 71,3% σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ πάνω από 500.000 πολίτες που δεν εργάζονταν το 2019 έχουν σήμερα δουλειά. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ξεπερνούν πλέον το 76%.

Στο μέτωπο των αποδοχών, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 ευρώ στα 880 ευρώ, με σωρευτική αύξηση 35,4% και στόχο τα 950 ευρώ το 2027. Ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 1.342 ευρώ, ενώ για την πλήρη απασχόληση στα 1.478 ευρώ.

Πλεόνασμα στα ταμεία και τέλος στην προσωπική διαφορά

Η ενίσχυση της απασχόλησης και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, σύμφωνα με την υπουργό, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Είναι ενδεικτικό ότι οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 2,2 εκατομμύρια το 2025, δημιουργώντας πλεόνασμα 800 εκατ. ευρώ μόνο για το 2024.

Την ίδια ώρα, οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων -που σωρευτικά φτάνουν το 16%- καθώς και η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027, ενισχύουν περαιτέρω τα έσοδα των ταμείων, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Με το πολιτικό διακύβευμα να μεταφέρεται πλέον στο κοινοβούλιο, η κυβέρνηση επενδύει στη «συμφωνία όλων» και καλεί τα κόμματα να πάρουν καθαρή θέση. Το επόμενο κεφάλαιο, όπως όλα δείχνουν, θα γραφτεί στην Ολομέλεια.

