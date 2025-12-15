Ένα αποφασιστικό βήμα προς τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση των τελευταίων δεκαετιών έκανε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς τα δύο ανώτατα γνωμοδοτικά όργανα του υπουργείου Πολιτισμού –το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων– γνωμοδότησαν ομόφωνα θετικά επί του συνόλου των προμελετών για την επέκταση και την αναβάθμισή του.

Πρόκειται για τις αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ενός έργου που φιλοδοξεί να επανατοποθετήσει το μεγαλύτερο και πλουσιότερο αποθετήριο αρχαίας ελληνικής τέχνης παγκοσμίως στον παγκόσμιο μουσειακό χάρτη του 21ου αιώνα.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του φιλόδοξου εγχειρήματος έχουν αναλάβει τα γραφεία David Chipperfield Architects και Αλέξανδρος Τομπάζης, ενώ η εκπόνηση των μελετών ξεκίνησε μετά την κύρωση από τη Βουλή, τον Απρίλιο του 2024, της σύμβασης χορηγίας ύψους 40 εκατ. ευρώ από τον Σπύρο και τη Ντόροθυ Λάτση, στη μνήμη του Ιωάννη και της Εριέττας Λάτση.

Η δωρεά καλύπτει το σύνολο των μελετών για ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο του μουσειακού συγκροτήματος, στο οποίο περιλαμβάνεται και το Επιγραφικό Μουσείο, μοναδικό διεθνώς στο είδος του.

Μενδώνη: «Η Ελλάδα αποκτά το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που της αξίζει»

Σε δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε το έργο κομβικό για το μέλλον του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τονίζοντας ότι συνδυάζει τον σεβασμό στην ιστορική του ταυτότητα με την ανάγκη προσαρμογής στα δεδομένα ενός σύγχρονου μουσείου διεθνούς ακτινοβολίας.

Οπως ανέφερε, «η Ελλάδα αποκτά το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που της αξίζει», επισημαίνοντας ότι η αρχιτεκτονική του ταυτότητα αποτελεί προϊόν ενός σύνθετου συνδυασμού νεοκλασικών αρχών και μεταγενέστερων μοντερνιστικών παρεμβάσεων. Το υφιστάμενο κτήριο, πρόσθεσε, διατηρώντας τον ιστορικό του χαρακτήρα, προσαρμόστηκε διαχρονικά στις λειτουργικές και μουσειολογικές ανάγκες κάθε εποχής, με τους εκθεσιακούς χώρους να έχουν σχεδιαστεί στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ώστε να ανταποκρίνονται στον τότε αριθμό επισκεπτών και στις επικρατούσες αντιλήψεις.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, ο υπερδιπλασιασμός της επισκεψιμότητας κατέστησε αναπόφευκτη την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό των αρχιτεκτονικών δεδομένων. Η επέκταση και η αναβάθμιση του Μουσείου, μέσω των προτεινόμενων επεμβάσεων, «θα αποδώσουν στο μνημείο έναν ενιαίο συνθετικό χαρακτήρα», αίροντας την ακανονιστία και το ασύνδετο των προσθηκών που έγιναν κατά καιρούς, επαναφέροντας στοιχεία της αρχικής δομής και αναβαθμίζοντας συνολικά τη λειτουργία του.

Η υπουργός σημείωσε ακόμη ότι τόσο το κτηριακό συγκρότημα όσο και ο δημόσιος κήπος που το περιβάλλει θα αποτελέσουν νέο τοπόσημο και πόλο έλξης για την Αθήνα. Ο επανασχεδιασμός, όπως είπε, στοχεύει στην ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου σε έναν δυναμικό χώρο εξωστρεφών δράσεων, με τη δημιουργία ερευνητικού κέντρου αφιερωμένου στην αρχαιότητα, καθώς και ενός ανοιχτού, καθολικά προσβάσιμου κέντρου πολιτισμού και ψυχαγωγίας με δημόσιο κήπο.

Ιδιαίτερη έμφαση, σύμφωνα με τη Λίνα Μενδώνη, δίνεται στην άρση χρόνιων παθογενειών του κτηρίου, όπως η υγρασία και οι εισροές υδάτων, στην ενίσχυση της αντισεισμικής θωράκισης, στην ενεργειακή αναβάθμιση, στην καθολική προσβασιμότητα και στη συνολική βιωσιμότητα του συγκροτήματος. Για πρώτη φορά, όπως τόνισε, εξασφαλίζονται οι κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για την προβολή και την έκθεση των αρχαιοτήτων -όπως ο έλεγχος της υγρασίας, του φυσικού φωτός και της θερμοκρασίας- τόσο στους νέους χώρους της επέκτασης όσο και σε σημαντικό αριθμό αιθουσών του ιστορικού κτιρίου.

Δημόσιο πάρκο, νέες είσοδοι και διπλασιασμός των εκθεσιακών δυνατοτήτων

Η αρχιτεκτονική πρόταση θέτει ως βασικούς στόχους τη δημιουργία ενός μεγάλου δημόσιου πάρκου ως προσφορά στην πόλη, την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της ελληνικής ταυτότητας και τη σημαντική επέκταση των λειτουργιών και των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου, ώστε να αναδειχθεί σε φάρο εθνικού πολιτισμού.

Η στρατηγική των επεμβάσεων περιλαμβάνει την κατασκευή νέας υποδομής και εκθεσιακών χώρων με απόλυτο σεβασμό στη νεοκλασική πρόσοψη, τη διαμόρφωση νέας, επιβλητικής κύριας εισόδου επί της οδού Πατησίων με πλατεία και δημόσιο φουαγιέ, τη βελτίωση της εσωτερικής συνοχής και προσβασιμότητας μέσω νέων συνδέσεων με το κτήριο-μνημείο, καθώς και τη δημιουργία ενός ανοιχτού, πράσινου πάρκου με μπιστρό και αυλή υψηλής ποιότητας αστικού χώρου.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την αναβάθμιση των εκθεσιακών και υποστηρικτικών χώρων. Περίπου 17.000 αρχαιότητες θα εκτεθούν σε δύο μεγάλες θεματικές περιοχές, με 13 ενότητες, δεκάδες υποενότητες και εστιασμένες ιστορίες. Οι χώροι των τριών Προϊστορικών Συλλογών αυξάνονται από 1.100 σε 2.500 τ.μ., οι χώροι περιοδικών εκθέσεων υπερδιπλασιάζονται, ενώ δημιουργούνται νέες εκπαιδευτικές αίθουσες, σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης, αναβαθμισμένοι αποθηκευτικοί χώροι, εκτεταμένη βιβλιοθήκη και εμπλουτισμένο ιστορικό φωτογραφικό αρχείο.

Ενας νέος πολιτιστικός άξονας για την Αθήνα

Η προκαταρκτική αρχιτεκτονική μελέτη εντάσσει το Μουσείο σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αστικής αναγέννησης, συνδέοντάς το λειτουργικά και συμβολικά με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, την Ακρόπολη και το Πεδίον του Άρεως, δημιουργώντας έναν νέο πολιτιστικό άξονα που διατρέχει την πόλη. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται χρόνιες παθογένειες του κτηρίου, ενισχύεται η αντισεισμική του επάρκεια και εφαρμόζονται λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και βιωσιμότητας.

Η μουσειολογική διαδρομή οργανώνεται σε τέσσερα επίπεδα και αφηγείται με συνεκτικό τρόπο την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από τη Νεολιθική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα, με έμφαση στον φυσικό φωτισμό, τον προσανατολισμό και την εμπειρία του επισκέπτη. Ο σχεδιασμός του πάρκου, εμπνευσμένος από το ρομαντικό τοπίο του 19ου αιώνα, δημιουργεί έναν ανοιχτό, φιλόξενο και καθολικά προσβάσιμο δημόσιο χώρο, ενώ το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών και στατικών επεμβάσεων διασφαλίζει την προστασία των εκθεμάτων και τη μακροχρόνια λειτουργικότητα του Μουσείου.

Με την ομόφωνη έγκριση των προμελετών, το έργο εισέρχεται πλέον σε μια νέα, καθοριστική φάση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αντάξιου της παγκόσμιας ακτινοβολίας της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιστορική και αρχιτεκτονική εξέλιξη του ΕΑΜ

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εγκαινιάστηκε στη σημερινή του θέση το 1889. Η κύρια όψη του έχει είσοδο από την οδό Πατησίων, ενώ το κτηριακό συγκρότημα οριοθετείται από τις οδούς Βασιλέως Ηρακλείου, Μπουμπουλίνας και Τοσίτσα. Ο αρχικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός εκπονήθηκε το 1865 από τον Ludwig Lange και στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τους Παναγή Κάλκο, Αρμόδιο Βλάχο και Ernst Ziller, διατηρώντας τη βασική διάταξη με δύο εσωτερικές αυλές. Η χρονολογική εξέλιξη αποτυπώνεται ως εξής:

1871–1889: Κατασκευή πτερύγων (Κάλκος, Βλάχος, Ziller). Το 1889 ολοκληρώνεται η δυτική όψη και η κεντρική αίθουσα, με νεοελληνιστικό ύφος και αρχές της Αθηναϊκής Τριλογίας.

1903–1906: Επέκταση ανατολικής πτέρυγας (Αναστάσιος Μεταξάς).

1932–1939: Νέα τριώροφη ανατολική πτέρυγα (Γεώργιος Νομικός) για αίθουσες, αποθήκες, εργαστήρια και διοικητικά γραφεία. Εξωτερικά ακαδημαϊκό ύφος, εσωτερικά λιτή αισθητική.

1940–1941: Απόκρυψη εκθεμάτων λόγω Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

1947–1964: Παρεμβάσεις Πάτροκλου Καραντινού με μοντερνιστικές αρχές, αναμόρφωση προθαλάμου, τεχνικές υποδομές και αισθητική απομάκρυνση από τον 19ο αιώνα.

1970–2016: Στατικές επεμβάσεις, ενισχύσεις μετά τον σεισμό του 1999 και αναβαθμίσεις για Ολυμπιακούς Αγώνες 2004.

