Λύση διά… αναβολής στο αίτημα για τους συλληφθέντες αγρότες

Για τις 14 Οκτωβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη των αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας, οι οποίοι κατηγορούνται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με τον τρόπο αυτόν, διά της αναβολής, «ικανοποιήθηκε» τουλάχιστον προσωρινά. ένα από τα αιτήματα των διαμαρτυρόμενων αγροτών από τη λίστα που εστάλη στο Μέγαρο Μαξίμου, που αφορά τα λεγόμενα αγροτοδικεία.

Νωρίτερα το μεσημέρι, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποίησαν συγκέντρωση συμπαράστασης στους κατηγορούμενους συναδέλφους τους στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

Για μία ακόμη φορά οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων, επαναλαμβάνοντας το αίτημα να αποσυρθούν οι διώξεις σε βάρος αγροτών στα μπλόκα.

