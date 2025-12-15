Υπάρχουν περιθώρια…: Νέο κάλεσμα Τσιάρα στους αγρότες για διάλογο

Μία ακόμη κίνηση καλής θέλησης έναντι των διαμαρτυρόμενων αγροτών θέλησε να κάνει το απόγευμα της Δευτέρας η κυβέρνηση με τις ανακοινώσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα (δείτε τις στο βίντεο πιο κάτω).

Στην αρχή των δηλώσεών του, ο υπουργός διέκρινε περιθώρια παρεμβάσεων που αφορούν το κόστος παραγωγής, την ενέργεια, τα καύσιμα (και ειδικά στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία).

Νωρίτερα, προαναγγέλλοντας τις δηλώσεις Τσιάρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινακης, σκιαγράφησε το πλαίσιό τους, κάνοντας λόγο (εδώ) για αιτήματα που είναι λογικά, αιτήματα απολύτως μαξιμαλιστικά και άλλα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω περιορισμών της ΕΕ.

Είχε προηγηθεί και η ύστατη έκκληση από ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ για άμεση έναρξη διαλόγοου μπροστά στον κίνδυνο του spillover σε μία σειρά από κλάδους της οικονομίας.

Η κυβέρνηση, διαβεβαίωσε ο υπουργός, αντιμετωπίζει με απόλυτη σαβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, ορισμένα από τα αιτήματα είναι δίκαια και ειδικά για το καλλειργητικό κόστος. Είμαστε εδώ και μήνες σε διάλογο μαζί τους. Εχουμε εξετάσει κάθε αίτημα, έχουμε ικανοποιήσει το τελευταίο διάστημα αρκετά από αυτά. Επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα και υπάρχει περιθώριο.

Και επανέλαβε, λέγοντας χαρακτηριστικά: Καλούμε σε διάλογο για να εξετάσουμε και επιμέρους ζητήματα. Οσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα, τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών.

