Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

Την πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος του Eurogroup πραγματοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, από το βήμα του συνεδρίου Digital Economy Forum 2025: “From Vision to Impact”, που διοργάνωσε ο ΣΕΠΕ και φιλοξενείται στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Από ένα γνώριμο για τον ίδιο περιβάλλον, εκείνο της πληροφορικής, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε στο επίκεντρο τις προκλήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στη μετα-Ταμείου Ανάκαμψης εποχή.

Μιλώντας σε μια κατάμεστη αίθουσα με επιχειρηματίες και στελέχη του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας, τον οποίο χαρακτήρισε «παράθυρο στον κόσμο», ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έκανε αναφορά στα έργα που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι «σύντομα η Ελλάδα θα έχει περάσει στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική». «Εχουμε πετύχει έναν άθλο μέσα σε λίγα χρόνια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε την ψηφιακή πρόοδο με τη συνολικότερη αλλαγή εικόνας της χώρας σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο, αναφερόμενος και στη θετική απήχηση που αυτή είχε στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Eurogroup. Όπως ανέφερε, στις επαφές του με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και μέσα ενημέρωσης -ιδίως στη Γερμανία- αποτυπώθηκε καθαρά η αναγνώριση της μεταστροφής που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα. «Ολα αυτά συνέβησαν μαζί, τα πετύχαμε και το βίωσα πολύ ξεκάθαρα και πολύ έντονα τις τελευταίες εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στα γερμανικά ΜΜΕ γινόταν συχνά λόγος για το πόσο έχει γίνει αντιληπτή αυτή η αλλαγή.

Απευθυνόμενος σε ένα κοινό managers και στελεχών τεχνολογικών εταιρειών, ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και στον τρόπο σχεδιασμού των δημόσιων πολιτικών. Θύμισε ότι, κατά την πρώτη του τετραετία ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ιδιαίτερα στη διάρκεια της πανδημίας, διαπίστωσε πως στον σχεδιασμό πολιτικών «συνήθως έχουμε έναν νομικό στο δωμάτιο, έναν οικονομολόγο – και περισσότερους». Οπως τόνισε, «το 2025, αν δεν έχεις και ανθρώπους που καταλαβαίνουν από τεχνολογία στο δωμάτιο, σχεδιάζεις λάθος πολιτικές».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ψηφιακή πολιτική δεν έχει την τεχνολογία ως αυτοσκοπό. «Η ψηφιακή πολιτική δεν έχει το ψηφιακό στον πυρήνα της, γιατί δεν αφορά τόσο την τεχνολογία, αλλά το management», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «μπορείς να είσαι καινοτόμος ως προς τον τρόπο που διοικείς».

Παρότι κάθε χώρα διαθέτει τη δική της θεσμική αρχιτεκτονική και ιδιαιτερότητες, υπάρχει πάντα περιθώριο ανταλλαγής καλών πρακτικών και έμπνευσης, σημείωσε και πρόσθεσε, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή: «Κάθε χώρα είναι μοναδική στην υφή της και στη θεσμική της αρχιτεκτονική, αλλά σίγουρα μπορεί να εμπνέεται ο ένας από τον άλλον».

Μιλώντας για την ψηφιακή πολιτική ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε: «Μόλις όλα αυτά τα έργα, τα οποία πολλές από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα σήμερα παραδοθούν, τότε θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα θα έχει περάσει από περίπου το μέσο όρο, ενδεχομένως στην πρώτη δεκάδα, αν όχι στην πρώτη πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίες θα έχουν καταφέρει να ενσωματώσουν την έννοια του ψηφιακού στις δημόσιες υπηρεσίες τους».

Οσον αφορά τις ασύρματες επικοινωνίες ανέφερε ότι «είμαστε από τους πρωτοπόρους με τη μετάβαση στο 5G. Στη σταθερή, έχουμε ακόμα πολλές προκλήσεις και βέβαια έχουμε τις σταθερές προκλήσεις της ενσωμάτωσης των ψηφιακών μέσων στον ιδιωτικό τομέα». Παράλληλα ανέφερε ότι «πρόκληση είναι να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε βασικές ή και πιο ενδελεχείς ψηφιακές δεξιότητες στο σύνολο του πληθυσμού».

«H ανάγκη του ανθρώπου ορίζει την τεχνολογία» σχολίασε αναφορικά με τη δημιουργία λύσεων μέσα στην περίοδο του Covid-19, σημειώνοντας ότι «αυτό μας έκανε να ξανασχεδιάσουμε το κράτος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δύο από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους δηλώνοντας ότι «το πρόγραμμα Mίτος είναι μία από τις μεγάλες καινοτομίες, εκτός από gov.gr».

Και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, στην προσπάθεια για εξέλιξη και δημιουργία θα «πρέπει να μετρήσουμε τους εαυτούς μας».

Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε ακόμη και στην εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext λέγοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης.

«Πρέπει να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης. Με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%». Αναλύοντας στο σκεπτικό του για την ελληνική οικονομία και τις προκλήσεις μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης τόνισε: «Πρέπει να περάσουμε στη λογική ότι τα χρήματα δεν υπάρχουν, αλλά γεννιούνται».

Για το δημόσιο χρέος ανέφερε ότι «θα είμαστε κάτω από το 140% του χρόνου και, αν όλα πάνε καλά, θα είμαστε κάτω από το 120% το 2029». Και ολοκληρώνοντας την ομιλία του τόνισε: «Η καμπύλη που έχουμε διαγράψει είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε σε έναν κύκλο που μπορούμε να κάνουμε το σωστό».

