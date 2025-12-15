Κινέζος Κροίσος έχει δεκάδες κατά παραγγελίαν παιδιά στις ΗΠΑ

Η περίπτωση του Σου Μπο, ενός 48χρονου κινέζου επιχειρηματία, προβλήθηκε από τη Wall Street Journal ως σκάνδαλο τεκνοποιίας μέσω της παρένθετης μητρότητας και της αγοραπωλησίας βρεφών. Και αυτό διότι πρόκειται περί στημένης μηχανής αναπαραγωγής, από την οποία ο Μπο απέκτησε στις ΗΠΑ δεκάδες παιδιά, τα οποία δεν γνωρίζει καν! Η Corriere della Sera αναμετέδωσε τα απίστευτα νέα, τα οποία χαρακτήρισε «ιστορία επιστημονικής φαντασίας», δίνοντας έμφαση στο επιμύθιο «αν είσαι πλούσιος, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις».

Κατά τα μεταδιδόμενα, λοιπόν, ο Μπο, αφού έγινε πλούσιος από επενδύσεις σε διαδικτυακά παιχνίδια, επλήγη από το άγχος των πλουσίων και αναζήτησε τον διάδοχο της «αυτοκρατορίας» του μέσω «προγράμματος απόκτησης κληρονόμων». Πώς; Εκμεταλλευόμενος τη νομιμότητα της παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ. Την υπόθεση αποκάλυψε η δικαστικός του Λος Αντζελες Εϊμι Πέλμαν, η οποία υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά από την αναφορά του ονόματος του Κινέζου σε πολλές ταυτοποιήσεις παιδιών, με αποτέλεσμα να διακόψει τις σχετικές διαδικασίες.

Παρά ταύτα το πλαίσιο που επιτρέπει την παρένθετη μητρότητα στις ΗΠΑ υφίσταται. Η επιχείρηση του Μπο ρωτήθηκε για τα καθέκαστα και απάντησε ότι τα πάντα είναι «φαντασιοπληξίες», όμως το αρχικό δημοσίευμα επικαλέστηκε «διαδικτυακή έρευνα στην Κίνα» η οποία «έδειξε ότι ο Μπο είναι ήδη πατέρας τουλάχιστον 100 αγοριών, ενώ λέγεται πως έχει και άλλα 300 διάσπαρτα σε όλη την Κίνα». Και δεν είναι όλα τέκνα «παρένθετων μητέρων», αφού «κάποια τα απέκτησε από ανύπαντρα ζευγάρια», δηλαδή αγόρασε και… έτοιμα μωρά άλλων.

Εγραψε η Corriere: «Επισήμως ο Μπο λέγεται ότι έχει 12 παιδιά από έξι διαφορετικές γυναίκες, με καμία από τις οποίες δεν είναι παντρεμένος. “Δεν πιστεύω στον γάμο” είχε δηλώσει κάποτε ο ίδιος, “επειδή τα ζευγάρια χωρίζουν και οι γυναίκες πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα, όμως πιστεύω ότι αν ένας άντρας και μια γυναίκα ενωθούν ανεπισήμως, τότε όλα είναι ευκολότερα σε περίπτωση διαφωνίας”. Απλοϊκή απάντηση, διόλου πειστική. Στην Κίνα λέγεται ότι ο Μπο είχε δύσκολη παιδική ηλικία.

»Αλλά είναι και διαδεδομένος πλέον τρόπος των πλουσίων Κινέζων “να προσφέρουν στον εαυτό τους” επαρκή αριθμό κληρονόμων από τους οποίους θα επιλέξουν τον καταλληλότερο διάδοχο, ακριβώς όπως συνέβαινε επί των δυναστειών του παρελθόντος. Εκμεταλλεύονται τη δύναμη του χρήματος για να επιλέξουν τα κατάλληλα μητρικά γονίδια: την ομορφιά, τη νοημοσύνη, τη δύναμη. Αυτός είναι ο λόγος που στην Κίνα έχουν εμφανιστεί εξειδικευμένες υπηρεσίες από πρακτορεία που θέλουν να βοηθήσουν τους πλουσίους να αποκτήσουν παιδιά στις ΗΠΑ»

Το αρχικό δημοσίευμα, της WSJ, ανέφερε και μία άλλη περίπτωση: του μάνατζερ Γουάνγκ Χουιβού, «ο οποίος φέρεται να πλήρωσε Αμερικανίδες, μεταξύ των οποίων και κάποια μοντέλα, για να αποκτήσει τα ωράριά τους από τα οποία θα γεννηθούν δέκα κορίτσια, μέλλουσες σύζυγοι δέκα “ανδρών εξουσίας”». Η Corriere σχολίασε ότι τέτοιες καταστάσεις «είναι ακραίες», αλλά συμπλήρωσε πως «υπάρχουν οι πολλοί πλούσιοι Κινέζοι που βασίζονται σε παρένθετες γεννήσεις για να αποκτήσουν διάδοχο».

