Σερβία: Πολιτική κρίση προκαλούν οι επενδύσεις του Κούσνερ – Διώκεται υπουργός

Σοβαρές πολιτικές και ποινικές προεκτάσεις λαμβάνει στη Σερβία η υπόθεση της παραχώρησης του πρώην Γενικού Επιτελείου Στρατού, ενός εμβληματικού κτιριακού συγκροτήματος στο κέντρο του Βελιγραδίου, στην εταιρεία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Εισαγγελία για το οργανωμένο έγκλημα ζήτησε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του υπουργού Πολιτισμού Νίκολα Σελάκοβιτς και ακόμη τριών κρατικών αξιωματούχων, κάνοντας λόγο για κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση της νομοθεσίας και πλαστογραφία δημόσιου εγγράφου.

Σύμφωνα με την πρόταση κατηγορητηρίου που κατατέθηκε, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ενήργησαν συντονισμένα προκειμένου να αποχαρακτηριστεί ο χώρος από το καθεστώς προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραχώρησή του σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Το πρώην αρχηγείο τού γιουγκοσλαβικού στρατού, που είχε βομβαρδιστεί από το ΝΑΤΟ το 1999, αποτελούσε έως τότε διατηρητέο μνημείο.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ Νίκος Πέλπας από το Βελιγράδι, τον Μάιο του 2025 η σερβική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με την Affinity Partners, επενδυτική εταιρεία που ανήκει στον Τζάρεντ Κούσνερ, για την παραχώρηση του χώρου για χρονικό διάστημα 99 ετών.

Η συμφωνία προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις, με μαζικές διαδηλώσεις πολιτών να ξεσπούν στο Βελιγράδι, καθώς μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θεώρησε ότι παραχωρείται ένα σύμβολο της σύγχρονης ιστορίας της χώρας σε ξένα ιδιωτικά συμφέροντα.

Παράλληλα, η Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα, δεδομένου ότι το κτίριο είχε χαρακτηριστεί διατηρητέο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Προστασίας Πολιτιστικών Μνημείων, Γκόραν Βάσιτς, παραδέχθηκε ότι, ύστερα από πιέσεις που δέχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού, προχώρησε στην πλαστογράφηση επίσημου εγγράφου, ώστε να εμφανίζεται το πρώην Γενικό Επιτελείο ως κτίριο χωρίς καθεστώς μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς. Η δικαστική εμπλοκή είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσει» προσωρινά η εφαρμογή της συμφωνίας με την εταιρία του Κούσνερ.

Ωστόσο, στις αρχές Νοεμβρίου, η σερβική Βουλή υπερψήφισε ειδικό νόμο (Lex specialis), ο οποίος υπερισχύει της υφιστάμενης νομοθεσίας και επιτρέπει την κατεδάφιση του κτηριακού συγκροτήματος, παρά τον αρχιτεκτονικό και ιστορικό του χαρακτήρα. Με την ψήφιση του νόμου αυτού, τα νομικά εμπόδια που είχαν ανακύψει ξεπεράστηκαν και άνοιξε εκ νέου ο δρόμος για την αξιοποίηση του χώρου.

Ο ίδιος ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε ήδη από τις αρχές του 2024 γνωστοποιήσει τα σχέδιά του για την περιοχή, τα οποία περιλαμβάνουν την κατασκευή δύο ουρανοξυστών με πολυτελές ξενοδοχείο, κατοικίες υψηλών προδιαγραφών και επαγγελματικούς χώρους, στο σημείο όπου σήμερα δεσπόζει το βομβαρδισμένο συγκρότημα του πρώην Γενικού Επιτελείου.

Η υπόθεση, που συνδυάζει πολιτική εξουσία, διεθνή συμφέροντα και ζητήματα πολιτιστικής κληρονομιάς, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στη Σερβία, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να ρίξει φως σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες επενδυτικές συμφωνίες των τελευταίων ετών.

