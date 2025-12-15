Προειδοποίηση από την ΕΕ: «Το Ντονμπάς δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού για τον Πούτιν»

Σαφές μήνυμα ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έστειλε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση περί εδαφικών παραχωρήσεων από την πλευρά του Κιέβου.

Οι δηλώσεις της έγιναν μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, σε μια περίοδο έντονων διεθνών διεργασιών για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ολοι γνωρίζουμε ότι το Ντονμπάς δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού για τον Πούτιν. Αν το πάρει, θα θέλει κι άλλο. Οι παραχωρήσεις πρέπει να γίνουν από τον επιτιθέμενο και όχι από το θύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα σενάρια ειρηνευτικού σχεδίου που περιλαμβάνουν παραχωρήσεις από την Ουκρανία είναι «εξαιρετικά δύσκολα» και, κατά την άποψή της, «αντανακλούν τη ρωσική τακτική».

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο εγκατάλειψης της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η Κάγια Κάλας υπογράμμισε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να συνοδεύεται από «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «οι Ουκρανοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιες παραχωρήσεις είναι διατεθειμένοι να κάνουν για να φτάσουν στην ειρήνη».

Σε ό,τι αφορά την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027, σύμφωνα με ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, επανέλαβε ότι η διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται στην εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αναφορά συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στο ειρηνευτικό σχέδιο δείχνει ότι «οι Αμερικανοί το σπρώχνουν», κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για κράτη-μέλη που εξακολουθούν να εκφράζουν επιφυλάξεις, φωτογραφίζοντας την Ουγγαρία, ώστε να αρθεί το βέτο στο άνοιγμα διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία.

Η Κάγια Κάλας αναφέρθηκε επίσης στην προγραμματισμένη ενημέρωση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ από τους αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. «Δεν ξέρω αν ήταν κυβερνοεπίθεση, αλλά η τεχνολογία δεν δούλεψε και έτσι δεν έχω κάτι να σας πω», σχολίασε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σχέδιο χορήγησης δανείου αποζημιώσεων προς την Ουκρανία, με εγγύηση τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, το οποίο χαρακτήρισε «game changer» για την πορεία του πολέμου. Οπως ανέφερε, ελπίζει ότι θα υπάρξει πρόοδος στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, παραδεχόμενη ωστόσο ότι «βλέπει πόσο δύσκολο είναι» να επιτευχθεί συμφωνία.

Απαντώντας στις αντιρρήσεις του Βελγίου, η ύπατη εκπρόσωπος τόνισε ότι οι ανησυχίες της χώρας «έχουν ακουστεί και κατανοηθεί», επισημαίνοντας ότι υπάρχει κοινή βούληση μεταξύ των κρατών-μελών να μοιραστεί το βάρος. Ερωτηθείσα αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση αποτυχίας, σημείωσε ότι όλες οι επιλογές έχουν εξεταστεί εδώ και καιρό και ότι το συγκεκριμένο δάνειο αποζημιώσεων αποτελεί «την πιο βιώσιμη επιλογή».

Οπως εξήγησε, η λύση του κοινού δανεισμού μέσω ευρωομολόγων προϋποθέτει ομοφωνία, την οποία δεν στηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη. «Η βασική αρχή είναι ότι αυτός που καταστρέφει πρέπει και να αποζημιώσει. Αυτή είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε μέχρι τώρα», δήλωσε.

Τέλος, στο τραπέζι του Συμβουλίου τέθηκαν και οι σχέσεις ΕΕ–Κίνας. Η Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι το Πεκίνο χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο τους οικονομικούς του δεσμούς ως εργαλείο πολιτικής πίεσης, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας μέσω καλύτερης αξιοποίησης του εμπορικού «οπλοστασίου» της Ενωσης. «Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Κίνα μόνη της», κατέληξε.

