ΗΠΑ: Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του

Ο γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, Νικ, συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες. Ο 32χρονος είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του σε μία υπόθεση θρίλερ που έχει προκαλέσει σοκ στο Χόλιγουντ.

Ο Νικ Ράινερ κρατείται με εγγύηση 4 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη.

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Όπως ανέφεραν αμερικανικά δημοσιεύματα, έφεραν κακώσεις στους λαιμούς τους, που παραπέμπουν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς εντός της κατοικίας.

Το ζευγάρι βρήκε μία από τις κόρες του και ειδοποίησε την αστυνομία, υποδεικνύοντας συγγενικό πρόσωπο ως πιθανό ύποπτο, τονίζοντας ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνος».

Ποιος είναι ο Νικ Ράινερ

Ο Ρομπ Ράινερ και η Μισέλ Σίνγκερ ήταν παντρεμένοι επί 35 χρόνια και άφησαν πίσω τους τέσσερα παιδιά: τους γιους τους Τζέικ και Νικ, την κόρη τους Ρόμι, καθώς και την Τρέισι Ράινερ, κόρη του Ρομπ Ράινερ από τον γάμο του με την εκλιπούσα Πένι Μάρσαλ.

Ο 32χρονος Νικ έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τα σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από τα ναρκωτικά που αντιμετώπισε από την εφηβεία του. Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1993 και, όπως έχει αποκαλύψει, μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποκατάστασης γύρω στα 15 του χρόνια. Μέχρι το 2016 είχε περάσει περισσότερες από δώδεκα φορές από δομές απεξάρτησης.

Σε δηλώσεις του το 2016, σύμφωνα με το People, περιέγραψε τη ζωή του ως άστεγος σε πολιτείες όπως το Μέιν, το Νιου Τζέρσεϊ και το Τέξας. Όπως είχε εξηγήσει, ο λόγος που ζούσε στους δρόμους ήταν επειδή είχε αποφασίσει να μη συνεχίσει τα προγράμματα αποκατάστασης που του προτείνονταν.

