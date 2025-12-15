Δημοσκόπηση ALCO: Στο 23,6% η Νέα Δημοκρατία και στο 11,6% το ΠΑΣΟΚ

Οριακές μεταβολές σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου διαπιστώνει δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha, σε σύγκριση με την προηγούμενη που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου, με σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι η ALCO δεν δίνει εκτίμηση ψήφου αλλά μόνο πρόθεση. Βάσει της νέας μέτρησής της, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει το 23,6% (από 23,3% στις 25/11), ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,6% (από 11,7%) και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9,5% (από 8,9%).

Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,3% (από 7,1%), ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει οριακή υποχώρηση στο 6,3% (από 6,4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 4,7% (από 5%). Στο 3,2% η Φωνή Λογικής (από 3,4%), η Νίκη με 2,6% (από 2%), το ΜέΡΑ25 με 2,4% (σταθερό), ενώ το Κίνημα Δημοκρατίας βρίσκεται στο 1,1% (από 1,4%).

