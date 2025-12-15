Γερμανία: Κυβερνοεπίθεση στην Bundestag, την ώρα της επίσκεψης Ζελένσκι

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Bundestag ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πρόεδρο του σώματος Γιούλια Κλέκνερ.

Οπως μετέδωσε η BILD, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

«Βιώνουμε μια μεγάλη διακοπή, από τις 14:30 (τοπική ώρα), η οποία συνεχίζεται», δήλωσε εκπρόσωπος της Bundestag στην εφημερίδα.

Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκαν, έπειτα από πέντε ώρες, οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ανακοίνωσε το γραφείο του ουκρανού προέδρου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε νωρίτερα με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος τον υποδέχθηκε αγκαλιάζοντάς τον και λέγοντας «Γεια σου, φίλε μου!» και αργότερα θα μεταβεί στην καγκελαρία για συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς.

Στο Βερολίνο εφαρμόζεται ήδη από το Σαββατοκύριακο το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας, με περισσότερους από 3.600 αστυνομικούς να περιφρουρούν την κίνηση των ηγετών που συμμετέχουν στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Εκτεταμένα είναι τα προβλήματα στους δρόμους, καθώς το κέντρο είναι αποκλεισμένο, ενώ καθυστερήσεις και αλλαγές σημειώνονται και στα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς.

