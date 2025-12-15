Ρεσάλτο Αμερικανών σε κινεζικό πλοίο που έπλεε προς το Ιράν

Σε σοβαρό επεισόδιο πειρατικού τύπου αναφέρθηκε ο συντάκτης ασφαλείας της Corriere della Sera, Γκουίντο Ολίμπιο. Συνέβη προς μηνός, γνωστοποιήθηκε ευρέως τις προάλλες με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ενώ η σιγή ασυρμάτου που ακολούθησε από πλευράς όσων το υπέστησαν δεν λέει και πολλά πράγματα για τις προθέσεις τους να απαντήσουν, ούτε και για τον τρόπο της απάντησης που θα διαλέξουν.

Με δυο λόγια, κομάντος των ΗΠΑ επιτέθηκαν σε εμπορικό πλοίο που είχε αποπλεύσει από κινεζικό λιμένα και κατευθυνόταν στο Ιράν. Πίσω από την ενέργεια αυτή διακρίνεται η δράση των μυστικών υπηρεσιών τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ. Το ρεσάλτο των αμερικανών κομάντος έγινε στον Ινδικό Ωκεανό και είχε στόχο «να εμποδίσει πιθανό εμπόριο όπλων».

Σύμφωνα με την αναμετάδοση του Ολίμπιο, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τις κινήσεις του κινεζικού φορτηγού πλοίου και ο στρατός των ΗΠΑ ανέλαβε δράση όταν το πλοίο έπλεε νοτίως της Σρι Λάνκα. Κατά πάσα πιθανότητα την επιδρομή των κομάντος κάλυψαν και πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι Αμερικανοί βρήκαν στο κινεζικό πλοίο και κατέσχεσαν διάφορα «εξαρτήματα διπλής χρήσης». Ο Ολίμπιο εξήγησε ότι η συγκεκριμένη φράση αναφέρεται σε «τεχνολογία κατάλληλη τόσο για πολιτική όσο και για στρατιωτική χρήση» και συγχρόνως υπογράμμισε ότι «η όλη επιχείρηση περιλαμβάνει διάφορες πτυχές», αφού τον τελευταίο καιρό «οι Αμερικανοί έχουν υιοθετήσει όλο και επιθετικότερες τακτικές κατά των αντιπάλων τους».

Και έδωσε στοιχεία: «Πριν από λίγες ημέρες οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ένα τάνκερ στα ανοιχτά τής Βενεζουέλας, κίνηση που ασφαλώς συνδέεται με την εκστρατεία κατά του Μαδούρο και των συμμάχων του. Το πλοίο ήταν μέρος του άξονα που συνδέει το Καράκας, τους Ιρανούς και την Κούβα. Η Ουάσινγκτον ασκεί πίεση και στην Τεχεράνη, χρησιμοποιώντας διγλωσσία. Προτείνει μεν διάλογο, όμως απειλεί με χρήση βίας».

Η ερμηνεία του ρεσάλτου στη Σρι Λάνκα: «Η αναχαίτιση του κινεζικού φορτίου αποτελεί προσπάθεια να ματαιωθούν τα σχέδια επανεξοπλισμού της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μετά τη σύντομη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, το περασμένο καλοκαίρι, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για να βελτιώσουν το πυραυλικό οπλοστάσιό τους και να αποκτήσουν νέα συστήματα».

Παρακάτω ο Ολίμπιο έκανε εκτίμηση των θερινών ισραηλινών πληγμάτων στο Ιράν: «Είναι γνωστό ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, μαζί με τις αμερικανικές επιδρομές, έχουν καταστρέψει εν μέρει αρκετές ιρανικές εγκαταστάσεις όπου αναπτύσσονται εκτοξευτές μεγάλου βεληνεκούς. Και, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι Ιρανοί έχουν στραφεί στο Πεκίνο για να λάβουν τα απαραίτητα εξαρτήματα προς επανεκκίνηση της αλυσίδας παραγωγής

»Αυτό είναι ένα σχεδόν αναπόφευκτο βήμα, δεδομένης της στενής στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Είχαν ήδη διαρρεύσει πληροφορίες για την αποστολή κινεζικών χημικών υλικών, τα οποία χρησιμεύουν στα καύσιμα των ιρανικών πυραύλων. Είναι πιθανό το εμπορικό πλοίο που υπέστη ρεσάλτο να αποτελεί μέρος της ίδιας αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία όμως παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ-Ισραήλ».

Ο Ολίμπιο έγραψε ότι οι πληροφορίες περί επανεξοπλισμού του Ιράν προέρχονται από ισραηλινές πηγές, ακόμη και από τα media του Τελ Αβίβ. Οι ισραηλινοί αναλυτές του είδους λένε ότι το καλοκαίρι οι βομβαρδισμοί έκαναν ζημιά, όμως οι Φρουροί έσπευσαν να επιδιορθώσουν τις εγκαταστάσεις με μεγαλύτερο πείσμα. «Πολλοί παρατηρητές φοβούνται ότι επίκειται νέα σύγκρουση, αυτή τη φορά πιο δυνατή». Συν η αναμενόμενη (;) απάντηση της Κίνας για το ρεσάλτο,

Το τελικό σχόλιο του Ολίμπιο αφορούσε την περιφρόνηση των ΗΠΑ στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας: «Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί όπως θέλει και όποτε θέλει, ανεξάρτητα από τους κανόνες και από το διεθνές δίκαιο, Αυτό αποδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες βυθίσεις πλοίων στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική, πλωτών μέσων που στοχοποιούνται για μεταφορά ναρκωτικών».

