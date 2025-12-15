Gift a piece of culture: 10 ιδέες για ξεχωριστά δώρα από το ΠΙΟΠ Museum Shop

Αν θέλετε φέτος τα δώρα σας να ξεχωρίσουν, επισκεφθείτε τα Museum Shops του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), εκεί όπου η αισθητική συναντά την παράδοση. Θα βρείτε γούρια, χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, χειροποίητα κοσμήματα, παιχνίδια και παραμύθια για παιδιά, καθώς και πολλά ακόμη μοναδικά αντικείμενα, εμπνευσμένα από τις θεματικές των εννέα Μουσείων του Ιδρύματος.

Museum Shop Αθήνας

Στοά Σπυρομήλιου, City Link, Τ:2103224923

Museum Shop Θεσσαλονίκης

Λ. Νίκης 9Α και Δημοσθένους, T:2310527536

Στα πωλητήρια των Μουσείων ΠΙΟΠ στην ελληνική περιφέρεια

Online: eshop.piop.gr

