Gift a piece of culture: 10 ιδέες για ξεχωριστά δώρα από το ΠΙΟΠ Museum Shop

Protagon Team 15 Δεκεμβρίου 2025, 16:50

Αν θέλετε φέτος τα δώρα σας να ξεχωρίσουν, επισκεφθείτε τα Museum Shops του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), εκεί όπου η αισθητική συναντά την παράδοση. Θα βρείτε γούρια, χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, χειροποίητα κοσμήματα, παιχνίδια και παραμύθια για παιδιά, καθώς και πολλά ακόμη μοναδικά αντικείμενα, εμπνευσμένα από τις θεματικές των εννέα Μουσείων του Ιδρύματος.

Museum Shop Αθήνας

Στοά Σπυρομήλιου, City Link, Τ:2103224923

Museum Shop Θεσσαλονίκης

Λ. Νίκης 9Α και Δημοσθένους, T:2310527536

Στα πωλητήρια των Μουσείων ΠΙΟΠ στην ελληνική περιφέρεια

Online: eshop.piop.gr

Ασημένια μανικετόκουμπα καρπός ελιάς
Συλλεκτική αριθμημένη αναπαραγωγή σε plexi glass του έργου «Κότινος» του Αλέκου Φασιανού
Κεραμικό ρόδι ζωγραφισμένο στο χέρι
Σκουλαρίκια εμπνευσμένα από τα «τσακμακάκια», γεωμετρικά μοτίβα με χρώματα που επαναλαμβάνονται σε παραδοσιακή φορεσιά του Σουφλίου, από τη συλλογή του Μουσείου Μετάξης
Χειροποίητο κάδρο από ξύλο, φίλντισι και κασσίτερο εμπνευσμένο από την Γιαννιώτικη συρματερή
Ασημένιο μενταγιόν σε σχήμα δάκρυ μαστίχας
Φυσικό κερί σόγιας με άρωμα μαστίχας
Τρισδιάστατα χριστουγεννιάτικα μεταλλικά δέντρα με ευχές
«Αγάπη» μεταλλικό στολίδι
Η ελιά και τα δώρα της αγάπης! του Γιάννη Μπαγιώκου με εικόνες του Αχιλλέα Ραζή | Εκδόσεις ΠΙΟΠ

