Ουκρανικό: Πρόοδος στις συνομιλίες του Βερολίνου, ανοιχτό το εδαφικό

Υστερα από πέντε ώρες εντατικών διαβουλεύσεων ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (15/12) ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι συνομιλίες διεξήχθησαν στο Βερολίνο, το οποίο έχει μετατραπεί σε επίκεντρο κρίσιμων διεθνών διεργασιών με στόχο την αναζήτηση ενός πλαισίου ειρήνευσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στη γερμανική πρωτεύουσα, όπου συζήτησε ένα ενδεχόμενο ειρηνευτικό σχέδιο τόσο με τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τη γερμανική πολιτική ηγεσία. Από τις δημόσιες τοποθετήσεις και των δύο πλευρών προκύπτει συγκρατημένη, αλλά σαφής αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας.

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της ουκρανικής διπλωματίας και γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και αμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος έκανε λόγο για «πραγματική πρόοδο» στις συνομιλίες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος της ημέρας οι δύο πλευρές θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουμέροφ τόνισε ότι οι τελευταίες δύο ημέρες ουκρανοαμερικανικών διαπραγματεύσεων ήταν «εποικοδομητικές και παραγωγικές», ενώ κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη να μην παρασύρονται από «φήμες και ανώνυμες εικασίες».

Στην ίδια ανάρτηση υπογράμμισε ότι η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα, υπό την ηγεσία του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, εργάζεται «εξαιρετικά εποικοδομητικά» για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει έναν βιώσιμο δρόμο προς μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της ουκρανικής πλευράς προς τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του.

Over the past two days, Ukrainian-US negotiations have been constructive and productive, with real progress achieved. We hope we will reach an agreement that will bring us closer to peace by the end of the day.

There is a lot of noise and anonymous speculation in the media right… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 15, 2025

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε ότι οι συνομιλίες ήταν δύσκολες, αλλά χαρακτήρισε το αποτέλεσμα παραγωγικό, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία αξιοποίησε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας ως μοχλό πίεσης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, σημείωσε ότι κανένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα δεν έχει γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στη συνέχεια κατά την διάρκεια συνέντευξη Τύπου με τον Φρίντριχ Μερτς, τόνισε ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει επώδυνο στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να βρεθεί ένας συμβιβασμός.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Βερολίνο, πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια δίκαιη συνεργασία που θα οδηγήσει σε μια ισχυρή ειρηνευτική συμφωνία και ότι οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο χρειάζεται μια σαφή κατανόηση των εγγυήσεων ασφαλείας από τους συμμάχους του, πριν λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την πρώτη γραμμή στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

«Εχουμε σημειώσει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε. «Εχω δει τις λεπτομέρειες» και «φαίνονται αρκετά καλές, παρόλο που είναι μόνο ένα πρώτο προσχέδιο», συνέχισε ο Ζελένσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός.

Για τη « μεγαλύτερη ίσως διπλωματική δυναμική» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται από χθες σε εξέλιξη στο Βερολίνο και ευχαρίστησε για αυτό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έδωσε πέντε βασικά σημεία – προϋποθέσεις ενδεχόμενης συμφωνίας.

«Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να εγγυάται την κυριαρχία της Ουκρανίας, ενώ η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας για αυτήν την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε.

«Αυτό που έχουν θέσει στο τραπέζι οι ΗΠΑ εδώ στο Βερολίνο όσον αφορά τις νομικές και υλικές εγγυήσεις είναι πραγματικά αξιοσημείωτο», ανέφερε και τόνισε ότι «εργαζόμαστε μαζί για την κατάπαυση του πυρός — Ουκρανοί, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί».

Η κατάπαυση του πυρός δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ενότητα και τη δύναμη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ και «θα πρέπει να διατηρήσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας και να επιτρέψει και να προωθήσει την ανοικοδόμησή της», υπογράμμισε ο Μερτς, ο οποίος πάντως εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τώρα μια ευκαιρία για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία», λέγοντας χαρακτηριστικά, «αυτός ο σπόρος είναι ακόμα μικρός, αλλά η ευκαιρία είναι πραγματική».

Ο κ. Μερτς αναφερόμενος στη Ρωσία, σημείωσε ότι «θέλουμε να την πείσουμε να σταματήσει τις τακτικές κωλυσιεργίας και να προχωρήσει προς μια κατάπαυση του πυρός». Οι Ευρωπαίοι «θα διατηρήσουμε και θα αυξήσουμε την πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση».

Από την άλλη, αμερικανοί αξιωματούχοι με γνώση των συνομιλιών, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας μετά τη συνάντηση των απεσταλμένων με τον Ζελένσκι, ανέφεραν ότι το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί, με το εδαφικό να αποτελεί το βασικό σημείο έντονης διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η Ουκρανία αναμένεται να λάβει εγγυήσεις ασφάλειας παρόμοιες με εκείνες που προβλέπει το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ, αν και διευκρινίστηκε ότι οι εγγυήσεις αυτές δεν θα είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας.

Ενας από τους αξιωματούχους δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία εμφανίζεται ανοιχτή στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ επισήμανε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να αποτρέψει περαιτέρω ρωσική επέκταση προς τη Δύση.

Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο γερμανικό δίκτυο n-tv ότι, παρά τα δημοσιεύματα, η Ουκρανία δεν έχει παραιτηθεί από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφάλειας που ζητά το Κίεβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, οι αμερικανοί διαπραγματευτές πίεσαν στις συνομιλίες της Κυριακής ώστε η Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή του Ντονέτσκ, επισημαίνοντας ότι το εδαφικό ζήτημα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για τη Μόσχα.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος με γνώση των συζητήσεων, το ζήτημα αυτό παρέμεινε και σήμερα άλυτο, με την ουκρανική πλευρά να ζητά περαιτέρω διαβουλεύσεις. Δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο εδαφικό.

Δείπνο Ζελένσκι με ευρωπαίους ηγέτες – Τα επόμενα βήματα

Στη συνέχεια της ημέρας, ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει επαφές με γερμανούς αξιωματούχους, ενώ αρχικά παρέμενε ασαφές εάν οι αμερικανοί απεσταλμένοι θα συμμετάσχουν στο αποψινό δείπνο με τους ευρωπαίους εταίρους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους δήλωσε ότι τόσο ο Στιβ Γουίτκοφ όσο και ο Τζάρεντ Κούσνερ έχουν προσκληθεί, διευκρινίζοντας ότι η συζήτηση θα επικεντρωθεί «στο ζήτημα του εδάφους και της ασφάλειας», μετέδωσε σε ανταπόκρισή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως υπογράμμισε, το θέμα της ασφάλειας θα κρίνει τελικά «εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά, εάν θα αναζωπυρωθεί ή εάν μια νέα αναζωπύρωση μπορεί να αποτραπεί».

Στο Βερολίνο αναμένεται να μεταβεί και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ενώ στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης οι ηγέτες της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Αργότερα, αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τελικά θα συμμετάσχει και η αμερικανική αντιπροσωπεία, ενώ η συζήτηση θα περιλαμβάνει και τηλεφωνική κλήση με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος τον υποδέχθηκε θερμά, λέγοντας «Γεια σου, φίλε μου!».

Στο μεταξύ, το Βερολίνο τελεί υπό το αυστηρότερο δυνατό καθεστώς ασφαλείας από το Σαββατοκύριακο, με περισσότερους από 3.600 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί για την προστασία των ηγετών.

Το κέντρο της πόλης παραμένει αποκλεισμένο, προκαλώντας εκτεταμένα κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς και καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News