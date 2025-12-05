Πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν στο X του Μασκ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα X για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε σήματος», την έλλειψη διαφάνειας στο αποθετήριο διαφημίσεων και την αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η χρήση του «μπλε σήματος» για τους «επαληθευμένους λογαριασμούς» παραπλανά τους χρήστες και οποιοσδήποτε μπορεί να πληρώσει για να αποκτήσει την κατάσταση «επαληθευμένου» χωρίς η εταιρεία να επαληθεύει ουσιαστικά ποιος βρίσκεται πίσω από τον λογαριασμό, καθιστώντας δύσκολο για τους χρήστες να κρίνουν την αυθεντικότητα των λογαριασμών και του περιεχομένου με το οποίο αλληλοεπιδρούν.

«Αυτή η παραπλάνηση εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, συμπεριλαμβανομένης της πλαστοπροσωπίας, καθώς και σε άλλες μορφές χειραγώγησης από κακόβουλους παράγοντες», σύμφωνα με την Κομισιόν η οποία διευκρινίζει ότι «παρότι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες δεν απαιτεί υποχρεωτική επαλήθευση χρηστών, απαγορεύει ρητά στις πλατφόρμες να ισχυρίζονται ψευδώς ότι ένας χρήστης έχει επαληθευτεί όταν κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί».

Παράλληλα, το τμήμα διαφημίσεων της πλατφόρμας «X» δεν πληροί τις απαιτήσεις διαφάνειας και προσβασιμότητας, όπως ορίζεται σύμφωνα με το Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. «Το αποθετήριο του X επίσης στερείται κρίσιμων πληροφοριών, όπως το περιεχόμενο και το θέμα της διαφήμισης, καθώς και η νομική οντότητα που την πληρώνει. Αυτό δυσχεραίνει την ανεξάρτητη εξέταση πιθανών κινδύνων στη διαδικτυακή διαφήμιση από ερευνητές και το κοινό» όπως τονίζει η Επιτροπή και τονίζει ότι τα αποθετήρια διαφημίσεων είναι κρίσιμα για τους ερευνητές και την κοινωνία των πολιτών ώστε να ανιχνεύουν απάτες, υβριδικές απειλές, συντονισμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης και ψευδείς διαφημίσεις.

Επιπλέον, η πλατφόρμα «X» κρίθηκε ότι δεν τηρεί το Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες λόγω αποτυχίας παροχής πρόσβασης στα δημόσια δεδομένα για ερευνητές μέσω απαγορεύσεων και περιοριστικών διαδικασιών. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της απόφαση μη συμμόρφωσης και επέβαλε σχετικό πρόστιμο.

Οπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για τεχνολογικά θέματα Τόμας Ρενιέ «στόχος μας δεν είναι να τιμωρήσουμε τις πλατφόρμες, αλλά να συμμορφωθούν με τους νόμους για τις ψηφιακές υπηρεσίες». Γι’ αυτό και δίνεται περιθώριο 60 εργάσιμων ημέρων στην πλατφόρμα «Χ» να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που σκοπεύει να λάβει για να τερματίσει την παράβαση που αφορά την παραπλανητική χρήση των μπλε σημάτων. Τέλος, δίνεται περιθώριο 90 εργάσιμων ημερών για να υποβάλει η «Χ» στην Επιτροπή ένα σχέδιο δράσης με τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των παραβάσεων που αφορούν το αποθετήριο διαφημίσεων και την πρόσβαση των ερευνητών στα δημόσια δεδομένα.

