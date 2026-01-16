Οι πληγές των μπλόκων στην οικονομία

Επειτα από 50 ημέρες αγροτικών κινητοποιήσεων, τις μεγαλύτερες σε διάρκεια που έγιναν ποτέ, πλησιάζει η μέρα που τα μπλόκα θα λυθούν και οι αγρότες θα επιστρέψουν στον διάλογο με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και στις αγροτικές εργασίες τους.

Αυτό εκτιμούν τώρα κυβερνητικά στελέχη που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις με τις αγροτικές οργανώσεις (ακόμη και τους σκληρούς των μπλόκων της Νίκαιας και των Μαλγάρων), οι οποίες θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό.

Oλα δείχνουν ότι φτάνουμε, λοιπόν, στο τέλος. Ωστόσο το κόστος στην οικονομία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών είναι βαρύ και τα σημάδια φαίνονται ήδη στις εξαγωγές και στην αγορά, όπου ακόμη και τα νωπά προϊόντα φτάνουν με καθυστέρηση και σε υψηλότερες τιμές.

Την πραγματική διάσταση του προβλήματος έδωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (σ.σ.: η πρόεδρός του, Λουκία Σαράντη, και η διοικητική επιτροπή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδος έπαιξαν μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες για να φτάσουμε στην άρση του αδιεξόδου) με την τελευταία του δημόσια παρέμβαση, στην οποία σημείωνε τα εξής:

«Κάνουμε έκκληση προς κάθε πλευρά για συνεννόηση: Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας παρακολουθούν με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις που αφορούν τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου. Αναγνωρίζουμε ασφαλώς τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει ο πρωτογενής τομέας στην εθνική οικονομία, όπως και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει και ζητούν άμεση λύση.

»Ομως πρέπει όλες οι πλευρές να κατανοήσουν ότι δεν έχουμε περιθώριο να σπάσει κανένας κρίκος της αλυσίδας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας μας. Η πίεση που ασκείται στις βιομηχανικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα είναι πλέον τεράστια. Στο υπέρογκο κόστος ενέργειας –για το οποίο εξακολουθεί να εκκρεμεί η ουσιαστική στήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων– ήρθαν να προστεθούν το τελευταίο διάστημα και οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων.

»Οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό πρώτων υλών, στη διάθεση των προϊόντων και βέβαια στις εξαγωγές. Παράλληλα, το κλείσιμο του οδικού δικτύου σε κομβικά σημεία, όπως διόδια και τελωνεία, εκτοξεύει το κόστος μεταφοράς, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, ιδίως για τις επιχειρήσεις με έδρα εκτός Αθηνών, δηλαδή τις –συνήθως μικρές ή μεσαίες– επιχειρήσεις που στηρίζουν την ελληνική περιφέρεια. Ολο και περισσότερες από αυτές, σε όλη τη χώρα, φτάνουν στα όριά τους μετά και από αυτή τη νέα, εκτός προγράμματος, σοβαρότατη οικονομική αιμορραγία».

Τι λένε οι αριθμοί

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει (ακόμη) επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις απώλειες εσόδων που είχε το Δημόσιο από τα τελωνεία, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η συνολική αξία των εισαγόμενων προϊόντων που περνούν από τα βόρεια σύνορα ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ ημερησίως.

Η απώλεια εσόδων από δασμούς κατά τον εκτελωνισμό των εισαγόμενων προϊόντων, δεδομένου ότι τα τελωνεία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα παρέμειναν για μεγάλα διαστήματα κλειστά, δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί.

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιχειρηματικών οργανώσεων, οι μεγαλύτερες απώλειες τζίρου καταγράφονται στις μεταφορές και τα logistics (8-12 εκατ. ευρώ ημερησίως), στις εξαγωγές (5 εκατ. ευρώ) και στον τουρισμό, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι απώλειες λόγω ακυρώσεων ταξιδιών σε χειμερινούς προορισμούς κατά την εορταστική περίοδο περιορίστηκαν, καθώς αυξήθηκαν οι αεροπορικές μετακινήσεις και οι εναλλακτικοί προορισμοί (π.χ. Κέρκυρά, Κρήτη, Ρόδος κ.ά.).

Πλήγμα στους εξαγωγείς

Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχτηκαν οι εξαγωγικές εταιρείες. Εξαιτίας των «μπλόκων», οι ελληνικές εξαγωγές (και αγροτικών προϊόντων) μειώθηκαν σε αξία κατά 4 έως 5 εκατ. ευρώ κάθε ημέρα που τα τελωνεία παρέμειναν κλειστά.

Γενικότερα, τα αγροτικά μπλόκα προκάλεσαν πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα, με επιπτώσεις που φάνηκαν στην αγορά, καθώς οι καθυστερήσεις στη μεταφορά, τα αυξημένα κόστη μεταφοράς από άλλες οδούς και οι απώλειες προϊόντων προκάλεσαν οικονομικό κόστος σε όλους τους εμπλεκόμενους, οδηγώντας τελικά σε ανατιμήσεις προϊόντων.

Τα χαμένα διόδια

Το τελευταίο πρόβλημα, αυτό που θα πληρώσει ο Προϋπολογισμός (δηλαδή οι φορολογούμενοι), είναι ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι μέχρι τώρα κινητοποιήσεις των αγροτών και ειδικά το άνοιγμα των διοδίων και η ελεύθερη διέλευση των ΙΧ στον Ε65 και στην κεντρική οδική αρτηρία της χώρας (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) έχουν προκαλέσει κόστος (απώλεια εσόδων) που πλησιάζει τα 4 εκατ. ευρώ στους παραχωρησιούχους, δηλαδή τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τη συντήρηση και διαχείριση των οδικών αξόνων.

Οι δύο προτεραιότητες

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, γνωρίζοντας πλέον ότι η κατάσταση εκτονώνεται, έστειλε μήνυμα στους αγρότες λέγοντας την Πέμπτη πως «η κυβέρνηση έχει τώρα δύο προτεραιότητες σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα: Αφενός να προχωρήσουμε σε δίκαιες λύσεις για τα προβλήματα, με σοβαρότητα, χωρίς να αγνοούμε τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Προϋπολογισμού και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

»Αφετέρου, να εφαρμοστεί ο νόμος. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, με Σύνταγμα και νόμους που προβλέπουν συγκεκριμένες διοικητικές κυρώσεις για όσους εμποδίζουν τις συγκοινωνίες».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News