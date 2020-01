Πολωνία: Γκέι και λεσβίες κηρύσσουν τον πόλεμο στις «Ζώνες χωρίς ΛΟΑΤ»

«Εμείς δεν έχουμε ομοφυλόφιλους, τρανς και λεσβίες στα μέρη μας», υποστηρίζουν 50 δήμοι και κοινότητες της Πολωνίας και για να το αποδείξουν, τοποθέτησαν πινακίδες που γράφουν «Ζώνη χωρίς ΛΟΑΤ» (LBGT-free zone) δίπλα στις ταμπέλες με το όνομά τους.

Προφανώς, οι τοπικοί άρχοντες δεν είχαν ακούσει τα δυνατά γέλια του ακροατηρίου στην ομιλία του τότε προέδρου του Ιράν, Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ, όταν τον είχαν καλέσει να μιλήσει στο πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, και αυτός τους είπε «εμείς δεν έχουμε γκέι στο Ιράν».

Οι πινακίδες είναι μέρος του πολέμου που έχει κηρύξει η κυβέρνηση κατά των ομοφυλόφιλων, από τότε που το εθνικιστικό και υπερσυντηρητικό Κόμμα Δικαίου και Δικαιοσύνης κέρδισε τις εκλογές το 2015 και ξανά το 2019.

Ενας πολωνός ομοφυλόφιλος φωτογράφος, ο Μπαρτ Σταζέβσκι, επέλεξε έναν πρωτότυπο τρόπο αντίστασης για να καταδείξει τη γελοιότητα των ισχυρισμών των τοπικών αρχών, πηγαίνοντας στις συγκεκριμένες περιοχές και φωτογραφίζοντας γκέι άντρες και γυναίκες, που ζουν εκεί, μπροστά στις πινακίδες.

«Το έργο μου έχει τον ίδιο τίτλο με τις πινακίδες, “LGBT-Free Zones”, και έχει στόχο να ενθαρρύνει τη συζήτηση για τις αποφάσεις που πήραν οι τοπικοί άρχοντες. Θα πάω σε 36 τέτοιες ζώνες και θα φωτογραφήσω ΛΟΑΤ κατοίκους», εξήγησε ο ίδιος.

Around 50 cities, regions has declared themself as free from LGBT “ideology”. My project is answer to it. Symbolic signs are answer to symbolics acts of discriminations. pic.twitter.com/8CdcFWsvd9

Το εγχείρημά του έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και δεν άφησε ασυγκίνητο τον ηγέτη της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατικών στο Ευρωκοινοβούλιο, Γκι Φερφχόσταντ, που έγραψε στο Twitter: «Μου γυρίζει το στομάχι. Ζητώ άμεση δράση από την Κομισιόν εναντίον αυτών των αηδιαστικών πρακτικών και εναντίον των πολωνικών αρχών που τοποθέτησαν αυτές τις αντι-ΛΟΑΤ+ πινακίδες».

This makes my stomach turn. I urge the European Commission to take immediate action against these disgusting practices and against the Polish authorities who have put up these anti-LGBTI+ signs. https://t.co/hjUmgnZHDd

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 23, 2020