Πέθανε στα 87 του ο μέγας Τζέρι Λι Λιούις, ένας από τους πατέρες του rock and roll

Ήταν ο «ταραξίας» μέσα σε μια επανάσταση, το κακό παιδί σε μια μουσική εξέγερση που θα άλλαζε όλα τα παιδιά και μαζί τον κόσμο. Ο Τζέρι Λι Λιούις, ένας πιονέρος του rock and roll, o πιανίστας που χάρισε στα αυτιά μας τα δαιμονισμένα «Great Balls of Fire» και «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On», έφυγε από τη ζωή στα 87 του.

O Λιούις απεβίωσε στο σπίτι του, στην κομητεία Ντεσότο στην πολιτεία του Μισσισσιπή, με την έβδομη γυναίκα του, Τζούντιθ, στο πλευρό του. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε στο Rolling Stone ο ατζέντης του, χωρίς ωστόσο να γίνει γνωστή η αιτία —ο σπουδαίος μουσικός ήταν πάντως κλινήρης εδώ και καιρό.

«Εγώ δημιούργησα το rock and roll προτού καν σκεφτείτε να έχετε το rock and roll», είχε πει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, με τη γνωστή του αυθάδεια που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ, σε μια συνέντευξη στο Rolling Stone.

Σε όλη του την υπερβολή, δεν έλεγε και πολύ ψέματα. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν η μουσική και μαζί της η Αμερική αλλαζαν νότα με τη νότα, και έχοντας με ευκολία υιοθετήσει την περσόνα του κακού παιδιού, ο Λιούις υπήρξε ο ιδανικός «αντίπαλος» του Ελβις Πρίσλεϊ. O ξανθός νεανίας από τη Λουιζιάνα ήταν, άλλωστε, στην ίδια ομάδα τραγουδιστών που είχε συγκεντρώσει στα στούντιό της η θρυλική δισκογραφική Sun Records στο Μέμφις — οι άλλοι ήταν ο Ρόι Ορμπινσον και ο Τζόνι Κας, τι φουρνιά!

«Οταν ο Ελβις βγήκε ήταν ένας ροκαμπίλι. Οταν εγώ βγήκα με το “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” αυτό ήταν rock and roll. Ετσι βγήκε το όνομα “rock and roll”», είχε πει στην ίδια συνέντευξη στο Rolling Stone.

Πολλοί που ακολούθησαν τον επιβεβαιώνουν. Ο Ελτον Τζον έχει δηλώσει ότι κανείς δεν είχε παίξει rock and roll πιάνο πριν από τον Τζέρι Λι Λιούις, ούτε και ξαναέπαιξε έτσι. Και ο Μπρους Σπρίνγκστιν τον είχε κάποτε καλωσορίσει σε συναυλία του ως εξής: «Ο άνθρωπος που δεν παίζει rock and roll, είναι το rock and roll, ο Τζέρι Λι Λιούις».

Ο Τζέρι Λι Λιούις απέκτησε γρήγορα το αντιεμπορικό προσωνύμιο «The Killer» — κανένα πρόβλημα, του πήγαινε και του άρεσε. Ο ίδιος κόντεψε να σκοτώσει την ίδια του την καριέρα όταν μετά τις πρώτες του συγκλονιστικές επιτυχίες και ενώ ήδη είχε τη μουσική βιομηχανία στα ταλαντούχα χέρια του, πήγε στα 22 του και παντρεύτηκε την 13χρονη (!) εξαδέλφη του Μέρι Γκέιλ Μπράουν.

Σε αυτό το σκάνδαλο προσθέστε τον εθισμό του στο αλκοόλ και στα χάπια, το ότι μια φορά πυροβόλησε ένα μέλος της μπάντας του και βεβαίως ότι σε μια συναυλία του είχε κάψει ο ίδιος το πιάνο του πάνω στην σκηνή, όταν του είπαν ότι θα έπαιζε πριν τον Τσακ Μπέρι. «Το έκανα στάχτη. Εγώ έπρεπε να είμαι ο σταρ της βραδιάς», είχε εξηγήσει.

Ναι, θα μπορούσε να κάνει και πολλά άλλα, καλύτερα και χειρότερα. Και να έχει επιτυχίες στα 60s, που δεν είχε και αρκέστηκε στις ταραχώδεις συναυλίες και να μην είναι ένας αποσυνάγωγος της αμερικανικής κουλτούρας. Αλλά αυτή του η αυτοκαταστροφική φύση δεν τον κάνει την ενσάρκωση, την πεπμπτουσία του rock and roll;

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News