H επιστροφή του Jensen Interceptor: δεν θα είναι ηλεκτρικό

Δεν κυκλοφορούσαν και πολλά. Ελάχιστα πετύχαινες – στην Αθήνα τουλάχιστον. Κάποτε σύχναζε πάντως, επανειλημμένως, στους δρόμους γύρω από το Αλσος της Νέας Σμύρνης ένα τέτοιο. Το θυμάμαι παρκαρισμένο, να ξεχωρίζει από μακριά. Το Jensen Interceptor, σε ένα μεταλλικό γαλάζιο το συγκεκριμένο, έκανε «μπαμ» πως ήταν κάτι διαφορετικό.

Τότε δεν ξέραμε καν τον όρο «shooting-brake». Αυτά ήταν για τις Αγγλούρες που είχαν παρελθόν στην αυτοκίνηση, εμείς ήμασταν στα βασικά. Πού να ξέραμε ότι αναφερόταν στα αυτοκίνητα εκείνα που είχαν το σχήμα με την επιμηκυμένη τρίτη πόρτα σε κουπέ αμάξωμα;

Ιστορικά, πάντως, ο όρος προήλθε από τα οχήματα που φόρτωναν τoν κυνηγητικό εξοπλισμό τους και έφευγαν για τις βρετανικές εξοχές. Τέλος πάντων, το Jensen ήταν μια κατηγορία από μόνο του – αν και όχι τόσο δημοφιλής, καθώς σε κάποιους φαινόταν λίγο περίεργο όλο αυτό το μεγάλο γυάλινο κάλυμμα στο πίσω μέρος σε ένα κουπέ αυτοκίνητο. Το Shooting-Barke είναι κάτι μεταξύ coupe και station wagon. Με αύρα διαφορετικότητας.

Οι αδελφοί Jensen είχαν συστήσει την εταιρεία το 1934 και αυτή παρέμεινε στη ζωή για αρκετά χρόνια ως ένας ιδιότυπος κατασκευαστής, κυρίως αυτοκινήτων μεγάλου τουρισμού – τα λεγόμενα GT. Οι πόρτες της εταιρείας έκλεισαν τη δεκαετία του ’70, το 1976. Μεσολάβησαν δύο απόπειρες ανασύστασής της, αλλά πήγαν στον βρόντο. Κρίμα, ήταν ωραία περίπτωση και με προσωπικότητα.

Το ευχάριστο νέο, ωστόσο, είναι ότι μισό αιώνα μετά από το λουκέτο, το όνομα Jensen επανέρχεται στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Μάλιστα κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία με το περίγραμμα ενός αυτοκινήτου που θα είναι επίσης μεγάλου τουρισμού, κοινώς Gran Turismo, και θα εμφανιστεί εντός του 2026.

Είδηση: Δεν θα είναι ηλεκτρικό. Θα είναι θερμικό, όπως αρμόζει σε τέτοιου είδους αυτοκίνητα. Με V8 κινητήρα, πλαίσιο από αλουμίνιο, αναλογικό χαρακτήρα και κατασκευασμένο στο Μεγάλο Νησί, σε περιορισμένα αντίτυπα. Μέχρι νεοτέρων πληροφοριών, απολαύστε τις φωτογραφία ενός κλασικού Jensen. Πληροφοριακά, κυκλοφορούν μερικά στις αγγελίες, με τιμές από περίπου 65.000 λίρες Αγγλίας έως τα διπλά. Πού να κατέληξε άραγε εκείνο της Νέας Σμύρνης; Κλαψ…

