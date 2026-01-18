194
Ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου: Θρίαμβος της «Συναισθηματικής αξίας» του Τρίερ

Σε μια τελετή σκόπιμα τοποθετημένη μετά τις Χρυσές Σφαίρες και πριν τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου βράβευσε τους καλύτερους, αναδεικνύοντας το «Sentimental value» του δανο-νορβηγού σκηνοθέτη σε ταινία της χρονιάς. Με ένα βραβείο, από έξι υποψηφιότητες, έμεινε η «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου

18 Ιανουαρίου 2026, 11:15

Εφέτος η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου έκανε κάτι έξυπνο: τοποθέτησε την απονομή των 38ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου χρονικά στην καρδιά της αποκαλούμενης «περιόδου των βραβείων» λίγο μετά τις Χρυσές Σφαίρες και λίγο προτού ολοκληρωθεί η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες των Οσκαρ.

Ετσι, οι βραβευθέντες στη μεγαλοπρεπή τελετή του Σαββάτου (17.01) στο «Haus der Kulturen der Welt» στο Βερολίνο, παρουσία περίπου 1.000 διεθνών προσκεκλημένων, έδωσε το «χρίσμα» του ευρωπαϊκού σινεμά  για τα χρυσά αγαλματάκια που θα απονεμηθούν στις 16 Μαρτίου (οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν την προσεχή Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου).

Με έξι διακρίσεις, λοιπόν, μεγάλος νικητής της βραδιάς στη γερμανική πρωτεύουσα αναδείχτηκε η ταινία «Sentimental Value» (Affeksjonsverdi), του Γιόακιμ Τρίερ, αποσπώντας τα βραβεία Ευρωπαϊκής Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Α’ Ανδρικού Ρόλου και Πρωτότυπης Μουσικής.

Μια μπιρίτσα μετά το βραβείο για τον σπουδαίο σουηδό ηθοποιό Στέλαν Σκάρσγκαρντ (EPA/CLEMENS BILAN)

Το «Sirat» του Ολιβερ Λάσε ακολούθησε με πέντε βραβεία στις κατηγορίες Φωτογραφίας, Μοντάζ, Ηχου, Σκηνογραφίας και Κάστινγκ.

Η «Βουγονία», του Γιώργου Λάνθιμου, ήταν υποψήφια για έξι βραβεία και κέρδισε ένα, αυτό του Μακιγιάζ και Κομμώσεων. Ο Χρυσός Φοίνικας του Τζαφάρ Παναχί, «Ενα Απλό Σχέδιο», δεν κατάφερε να αποσπάσει κάποια διάκριση.

