Περισσότεροι από 900 σεισμοί σε 10 ημέρες σε νησιωτικό σύμπλεγμα της Ιαπωνίας

Περισσότεροι από 900 σεισμοί έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δέκα ημέρες σε απομονωμένο σύμπλεγμα νησιών στη νότια Ιαπωνία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας (JMA), με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι πλέον δεν μπορούν να κοιμηθούν.

«Από τις 21 Ιουνίου η σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή γύρω από το αρχιπέλαγος Τοκάρα είναι πολύ μεγάλη», εξήγησε ο διευθυντής της υπηρεσίας παρακολούθησης σεισμών και τσουνάμι της JMA Αγιατάκα Εμπίτα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε έπειτα από δόνηση μεγέθους 5,5 βαθμών που καταγράφηκε στην περιοχή την Τετάρτη στις 15:30 (τοπική ώρα 09:30 ώρα Ελλάδας).

Αν και οι σεισμοί αυτοί δεν έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές, «ο αριθμός τους ξεπερνά τους 900» από την έναρξη αυτής της έντονης δραστηριότητας, επεσήμανε ο Εμπίτα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί το φαινόμενο.

Αντίστοιχη σεισμική δραστηριότητα είχε παρατηρηθεί στα νησιά Τοκάρα τον Σεπτέμβριο του 2023, με 346 σεισμούς.

