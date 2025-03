Παρίσι: Βρήκαν βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στις σιδηροδρομικές γραμμές

Η κυκλοφορία των τρένων είχε διακοπεί από και προς τον πολυσύχναστο κεντρικό σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι μετά την ανακάλυψη, την νύχτα, βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Σεν Ντενί.

Το σημείο όπου βρέθηκε η βόμβα απέχει 2,5 χιλιομέτρα από τον σιδηροδρομικό σταθμό στο βόρειο τομέα της γαλλικής πρωτεύουσας, «ανάμεσα στις γραμμές», ανακοίνωσε η εταιρεία των γαλλικών σιδηροδρόμων SNCF.

Κατά συνέπεια, δεν κυκλοφορεί κανένα τρένο υψηλής ταχύτητας TGV, Eurostar ή τοπικά τρένα.

«Η κυκλοφορία δεν μπορεί να αποκατασταθεί παρά μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων απενεργοποίησης και απομάκρυνσης της βόμβας οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και πραγματοποιούνται από τις ειδικές υπηρεσίες της αστυνομίας του Παρισιού», διευκρίνισε η SNCF.

Eurostar services halted after WW2 bomb found near Gare du Nord in Paris

Unexploded bomb found on tracks during overnight maintenance work near France’s busiest train terminal

