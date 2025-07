Παγκόσμια λάμψη και ισχυρές υπογραφές στη φετινή Μόστρα

Μια πλειάδα αστέρων πρώτης γραμμής του Χόλιγουντ ετοιμάζεται να κατακλύσει τα κανάλια της Βενετίας στο φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί στο Λίντο από τις 27 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Εμα Στόουν, ο Οσκαρ Αϊζακ και η Τζούλια Ρόμπερτς πρωταγωνιστούν σε πολυαναμενόμενες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα στο φεστιβάλ.

Ξεχωρίζουν η νέα μεταφορά του «Φρανκενστάιν» της Μαίρης Σέλεϊ από τον μεξικανό σκηνοθέτη Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, με τον Οσκαρ Αϊζακ στον ρόλο του επιστήμονα και τον Τζέικομπ Ελόρντι ως τέρας, καθώς και το «The Smashing Machine» του Μπένι Σάφντι, με τον Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον να ενσαρκώνει τον πρωταθλητή της πάλης Μαρκ Κερ και την Εμιλι Μπλαντ στον ρόλο της συζύγου του, Ντον Στέιπλς.

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνεργάζεται για τέταρτη συνεχόμενη φορά με την Εμα Στόουν στο «Bugonia», με τον Τζέσι Πλέμονς επίσης στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian μεγάλα ονόματα περιλαμβάνονται και στις υπόλοιπες συμμετοχές, όπως το «Jay Kelly» του Νόα Μπάουμπακ, μια παραγωγή με τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τον Aνταμ Σάντλερ, τη Λόρα Ντερν και την Γκρέτα Γκέργουιγκ, και το «In the Hand of Dante», το οποίο σκηνοθετεί ο Τζούλιαν Σνάμπελ και βασίζεται στη δημιουργία της δαντικής «Θείας Κωμωδίας». Στην ταινία συμμετέχουν οι Αλ Πατσίνο, Τζέραρντ Μπάτλερ, Τζον Μάλκοβιτς και ο Μάρτιν Σκορσέζε στον ρόλο ενός σοφού που καθοδηγεί τον Δάντη, τον οποίο ενσαρκώνει ο Οσκαρ Αϊζακ.

JAY KELLY will premiere at the Venice Film Festival and has a runtime of 2 hours and 11 minutes.

The film stars George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba…

