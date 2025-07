Ο Στίβι Γουόντερ στα 75 του δεν σταματά: «Θα συνεχίσω να παίζω, όσο αναπνέω»

Στα 75 του χρόνια, ο Στίβι Γουόντερ παραμένει ακούραστος και γεμάτος ενέργεια. Η πρόσφατη περιοδεία του στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Οι θαυμαστές του τον χαρακτήρισαν «φρέσκο και σε φόρμα», ενώ μίλησαν για μια «εκρηκτικά χαρούμενη γιορτή» της μουσικής του.

Κι ενώ συνομήλικοί του όπως ο Μπίλι Τζόελ και οι Eagles περιορίζουν σταδιακά τις μουσικές τους υποχρεώσεις, ο Γουόντερ δηλώνει πως η ιδέα της συνταξιοδότησης δεν τον αφορά. «Οσο αναπνέεις, όσο χτυπά η καρδιά σου, έχεις ακόμη κάτι να προσφέρεις», δήλωσε ο θρύλος της Motown στο podcast Sidetracked του BBC.

«Δεν πρόκειται να σταματήσω αυτό το δώρο που συνεχίζει να ρέει μέσα μου. Αγαπώ αυτό που κάνω. Ενας καλλιτέχνης δεν σταματά ποτέ να δημιουργεί. Οσο μπορείς να φαντάζεσαι, μπορείς και να είσαι δημιουργικός».

Ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να εργάζεται πάνω στο νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Through The Eyes Of Wonder». Περιγράφεται ως ένα καλλιτεχνικό έργο που αποτυπώνει την εμπειρία του ως τυφλού ανθρώπου. Εάν κυκλοφορήσει, θα είναι το πρώτο του άλμπουμ, μετά το «A Time To Love» του 2005, επεκτείνοντας έτσι μια δισκογραφική πορεία που ξεκίνησε το 1962, όταν ήταν μόλις 11 ετών.

Ο Γουόντερ μίλησε στην παρουσιάστρια Αμιν ΜακΜάνους μία ημέρα πριν εμφανιστεί ως headliner στο φεστιβάλ BST του Hyde Park στο Λονδίνο – σε ένα δίωρο και πλέον live που περιλάμβανε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, από τα «Superstition» και «Isn’t She Lovely» μέχρι τα «You Are The Sunshine Of My Life» και «I Wish».

Το μεγαλύτερο μέρος της συναυλίας προερχόταν από τη «χρυσή» δεκαετία του 1970, όταν κέρδισε τρία συνεχόμενα Grammy για Καλύτερο Άλμπουμ, με τα «Innervisions», «Fulfillingness’ First Finale» και «Songs In The Key Of Life». Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν κουράζεται ποτέ να επιστρέφει σε εκείνους τους δίσκους. «Τα τραγούδια είναι σαν παιδιά. Σε συνοδεύουν για πάντα», είπε και πρόσθεσε: «Οταν τα τραγουδώ, είναι σαν να παίρνω άλλη μία ανάσα».

Κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Κάρντιφ, ο μουσικός αναφέρθηκε και σε μια παλιά θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ότι δεν είναι τυφλός. «Ξέρετε αυτές τις φήμες ότι τάχα βλέπω;» είπε στο κοινό. «Η αλήθεια είναι πως λίγο μετά τη γέννησή μου έχασα την όρασή μου», εξήγησε στους θαυμαστές του.

Ο Γουόντερ χαρακτήρισε την αναπηρία του ως ευλογία, λέγοντας: «μου επέτρεψε να δω τον κόσμο μέσα από το πρίσμα της αλήθειας, της εσωτερικής όρασης».

Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε για τη σημασία της μουσικής ως μέσο θετικής επιρροής και κοινωνικής παρέμβασης. Σε όλη του τη ζωή, υπήρξε ενεργός υπέρμαχος των πολιτικών δικαιωμάτων και διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην αναγνώριση της γενέθλιας ημέρας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ως εθνικής εορτής στις ΗΠΑ.

Υποστηρικτής της Κάμαλα Χάρις στις τελευταίες αμερικανικές εκλογές, ο Γουόντερ εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπες με «ανθρώπους που προσπαθούν να τις γυρίσουν πίσω».

«Αυτό δεν πρόκειται να περάσει», τόνισε. «Αν ρίξεις μια ματιά στην ιστορία, πάντα υπήρχε ένα σημείο που ο κόσμος ξυπνούσε. Και για όσους νομίζουν ότι θα περάσει έτσι… να θυμάστε ότι ο Θεός σας βλέπει», κατέληξε.

