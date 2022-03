Παγκόσμια καταδίκη για τον βομβαρδισμό δίπλα στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μπάμπι Γιαρ

Το Παγκόσμιο Κέντρο Μνήμης του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ του Ισραήλ εξέφρασε την «έντονη καταδίκη» του για τον ρωσικό βομβαρδισμό της Τρίτης κοντά στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Κίεβο, τόπο σφαγής των Εβραίων στην Ουκρανία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και τους ουκρανούς συνεργάτες τους.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να λάβει συντονισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ζωής των αμάχων καθώς και αυτών των ιστορικών τοποθεσιών, λόγω της αναντικατάστατης αξίας τους για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη μνήμη του Ολοκαυτώματος», ανέφερε το Κέντρο σε ανακοίνωσή του.

Το Μπάμπι Γιαρ, ένα φαράγγι βόρεια του Κιέβου, είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του Ολοκαυτώματος στην Ευρώπη. Εκτός από τους Εβραίους εκτελεσθέντες, είναι αφιερωμένο και σε άλλα θύματα των Ναζί, Ρομά και ουκρανούς αντιστασιακούς. Εκτιμάται ότι εκεί εκτελέστηκαν, συνολικά, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν το απόγευμα της Τρίτης τον πύργο της τηλεόρασης στο Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τη διακοπή της εκπομπής ουκρανικών καναλιών. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει υποστεί ζημιές το ίδιο το μνημείο, το οποίο αποτελείται από πολλά κτίσματα και εκτείνεται στους κήπους γύρω από τον πύργο της τηλεόρασης.

Ο πύργος της τηλεόρασης βρίσκεται στην ίδια γειτονιά με την τοποθεσία Μπάμπι Γιαρ, μια χαράδρα όπου οι Ναζί σκότωσαν περισσότερους από 33.000 Εβραίους σε δύο ημέρες το 1941. Η τοποθεσία είναι ένας σημαντικός τόπος μνήμης του Ολοκαυτώματος. Εκτός από το μνημείο για το Ολοκαύτωμα, υπάρχουν τάφοι των εβραίων εκτελεσθέντων και ένα μουσείο που ανεγέρθηκε πρόσφατα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε σχετικά στο Twitter: «Προς όλο τον κόσμο: ποιο είναι το νόημα να λες “ποτέ ξανά” για 80 χρόνια αν ο κόσμος μείνει σιωπηλός όταν μία βόμβα πέσει στο ίδιο σημείο με το Μπάμπι Γιαρ; Τουλάχιστον 5 νεκροί. Η ιστορία επαναλαμβάνεται…».

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…

«Το να προσπαθεί ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, να στρεβλώσει και να παραποιήσει το Ολοκαύτωμα, για να δικαιολογήσει μια παράνομη εισβολή σε μια κυρίαρχη και δημοκρατική χώρα, είναι απολύτως αποκρουστικό. Είναι συμβολικό ότι αρχίζει να επιτίθεται στο Κίεβο βομβαρδίζοντας την περιοχή του Μπάμπι Γιαρ, του μεγαλύτερου σφαγείου των Ναζί» ανέφερε ο Νάταν Σαράνσκι, διευθυντής του Μνημείου.

Αναφορά στον βομβαρδισμό του Μπάμπι Γιαρ έκανε και ο Λευκός Οίκος έπειτα από συνομιλία του Τζο Μπάιντεν με τον Ζελένσκι, καταδικάζοντας την επίθεση των Ρώσων.

Η ειρωνεία είναι ότι Πούτιν, στο διαβόητο διάγγελμά του πριν την εισβολή, είχε πει ότι έχει στόχο την «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γιαΐρ Λάπιντ καταδίκασε την επίθεση κοντά στο εβραϊκό νεκροταφείο και το Μνημείο του Ολοκαυτώματος, αλλά δεν ανέφερε τη Ρωσία.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο ευρωπαίος επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος είχε βρεθεί στο Μπάμπι Γιαρ, τον Νοέμβριο. «Ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος», έγραψε χαρακτηριστικά.

November 2021. A peaceful morning, a solemn moment at the Babyn Yar Memorial. In the distance, the Kyiv TV tower, hit today in a deadly missile attack.

Our world is no longer the same. The EU is taking unprecedented steps to respond.

We stand for peace.

We #StandWithUkraine pic.twitter.com/Ww3qYNgUBy

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) March 1, 2022