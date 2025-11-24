Ουκρανός πρόσφυγας κατακτά το ιαπωνικό σούμο

Ο Ντανίλο Γιαβχουσίσιν έγινε ο πρώτος Ουκρανός που κερδίζει τουρνουά πάλης Σούμο στην Ιαπωνία. Ο 21χρονος, ο οποίος διέφυγε από τον πόλεμο στην Ουκρανία πριν από τρία χρόνια, κέρδισε το τουρνουά Κιούσου, νικώντας τον 26χρονο πρωταθλητή Χοσόργιου Τομοκάτσου από τη Μογγολία.

Ο αθλητής, του οποίου το ψευδώνυμο στο ρινγκ είναι «Αονισίκι Αράτα», απευθύνθηκε στους φαν του Σούμο σε άπταιστα ιαπωνικά μετά τη νίκη του στο Συνεδριακό Κέντρο Κοκουσάι της πόλης Φουκουόκα, λέγοντας ότι είναι «χαρούμενος» που κατάφερε να αγωνιστεί «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», όπως αναφέρει δημοσίευμα της Guardian. «Είμαι χαρούμενος που κατάφερα να πετύχω έναν στόχο μου», είπε για τη νίκη του, η οποία μεταδόθηκε και τηλεοπτικά.

Ο Γιαβχουσίσιν, ο οποίος έφτασε στην Ιαπωνία πριν από τρία χρόνια όταν εγκατέλειψε την Ουκρανία, έχει αναρριχηθεί στην ιεραρχία του σούμο με ταχύτητα ρεκόρ. Η Ιαπωνική Ομοσπονδία Σούμο θα πραγματοποιήσει σύντομα ειδική συνάντηση για να τον προαγάγει σε «οζέκι» –τη δεύτερη υψηλότερη κατάταξη κάτω από εκείνη του «γιοκοζούνα», του μεγάλου πρωταθλητή– όπως αναφέρει το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας, NHK.

Ο παλαιστής αγωνίστηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Σούμο εφήβων, αλλά έφυγε από την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Με ύψος 1,80 μέτρα και βάρος 138 κιλά, ο Γιαβχουσίσιν έφθασε στην Ιαπωνία δύο μήνες αργότερα και έκανε ένα δυναμικό ξεκίνημα στην καριέρα του, φτάνοντας στις ανώτερες κατηγορίες του Σούμο σε μόλις ένα χρόνο – και κερδίζοντας την άνοδο στην τέταρτη υψηλότερη κατάταξη του αθλήματος.

Γεννήθηκε στη Βίνιτσα της κεντρικής Ουκρανίας και ξεκίνησε την πάλη σε ηλικία επτά ετών, ενώ στα 17 του ανακηρύχθηκε πρωταθλητής στη χώρα του. Οντας ένα χρόνο νεότερος από την κατώτερη στρατεύσιμη ηλικία, απέφυγε οριακά τη στρατιωτική θητεία με το ξέσπασμα του πολέμου, και αναζήτησε καταφύγιο στη Γερμανία, πριν μετακομίσει στην Ιαπωνία.

Με τους γονείς του να παραμένουν στη Γερμανία, ο Γιαβχουσίσιν προσγειώθηκε στην Ιαπωνία χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα, και αρχικά συγκατοίκησε και προπονήθηκε με έναν ιάπωνα παλαιστή, Αράτα Γιαμανάκα – με τον οποίο έγιναν φίλοι στη διάρκεια του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

«Τον συνάντησα μόλις μία φορά αυτοπροσώπως και με καλωσόρισε, παρότι δεν γνώριζα ούτε λέξη στα ιαπωνικά», δήλωσε χαρακτηριστικά το 2024. «Εμεινα έκπληκτος όταν μου πρότεινε να συγκατοικήσουμε και να προπονηθούμε μαζί – αν τα πράγματα ήταν αντίθετα και βρισκόμουν στη θέση του δεν θα του πρότεινα κάτι τέτοιο!», είπε με απόλυτη ειλικρίνεια.

Ο Γιαβχουσίσιν έγινε ο δεύτερος επαγγελματίας παλαιστής με καταγωγή από την Ουκρανία στην ιστορία του Σούμο όταν έκανε το ντεμπούτο του τον Ιούλιο του 2023, ακολουθώντας τα βήματα του συμπατριώτη του, Σερχί Σοκολόφσκι, γνωστού με το επαγγελματικό ψευδώνυμο «Σίσι».

Η άνοδος του στις ανώτερες κατηγορίες του αθλήματος είναι η πέμπτη ταχύτερη από τότε που εισήχθη το τρέχον σύστημα των έξι τουρνουά ετησίως το 1958. Μετά τη μετακόμισή του στην Ιαπωνία, οι γονείς του ταξιδεύουν τακτικά από τη Γερμανία για να τον επισκεφθούν. Τώρα λέει ότι ο στόχος του είναι να φθάσει στην κορυφή της ιεραρχίας του αθλήματος, τονίζοντας ότι «είμαι χαρούμενος για τη νίκη μου, αλλά πλέον εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση».

