Ουκρανία: Τουλάχιστον 38 τραυματίες από πυραυλική επίθεση των Ρώσων στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 παιδιά, τραυματίστηκαν την Τρίτη από ρωσική πυραυλική επίθεση σε κηδεία στρατιώτη στην περιφέρεια Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Σε εικόνες που μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση από τον τόπο της επίθεσης στην πόλη Περβομάισκι φαίνεται μια πολυκατοικία με σπασμένα τζάμια από τα οποία αναδύεται μαύρος καπνός. Σταθμευμένα αυτοκίνητα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ διακρίνεται ένας αιμόφυρτος άνδρας μέσα σε ασθενοφόρο, μετέδωσε το Reuters.

Ο περιφερειάρχης Ολεχ Σινεχούμποφ δήλωσε ότι ένας πύραυλος Iskander έπληξε συνοικία της Περβομάισκι στις 13:35 το μεσημέρι.

«Δεν βρισκόμασταν στο σπίτι, είχαμε βγει για μια βόλτα στο πάρκο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Ακουσα μια ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από πύραυλο», κατέθεσε μια κάτοικος αγκαλιάζοντας σφιχτά την εγγονή της. Αφηγήθηκε πως το ωστικό κύμα την έριξε στο έδαφος και όταν σηκώθηκε αντίκρισε εικόνες καταστροφής. «Είδα σπασμένα τζάμια παντού, αυτοκίνητα στις φλόγες. Δεν έχω καταφέρει να συνέλθω, τα πόδια μου τρέμουν ακόμη», προσέθεσε η ίδια, μιλώντας στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Το μικρότερο από τα 12 παιδιά που τραυματίστηκαν είναι ένα βρέφος μόλις τριών μηνών, ανέφερε η εισαγγελία της περιφέρειας.

⚡Russians shelled #Pervomaiskyi in #KharkivOblast on July 4, injuring 31. Our journalists were in Pervomaiskyi when Russian troops launched a rocket attack on a residential area. pic.twitter.com/Nb3iliZQs1 — Gwara (@GwaraMedia) July 4, 2023

The occupants shelled the town of Pervomaiskyi in Kharkiv region. Thirty-one people were injured, including five children. pic.twitter.com/FCnD8DVRME — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2023

Ο ταγματάρχης Μαξίμ Ζόριν, πρώην διοικητής του ακροδεξιού Τάγματος Αζόφ (το οποίο έχει ενταχθεί πλέον στην Εθνοφρουρά της Ουκρανίας), δήλωσε ότι η πυραυλική επίθεση εκδηλώθηκε την ώρα που συγκεντρωνόταν το πλήθος για την κηδεία του Ολεχ Φαντένκο, ενός στρατιώτη που σκοτώθηκε σε μάχη κοντά στην πόλη Μπαχμούτ.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας δεν είχε κάνει κάποιο σχόλιο για τη συγκεκριμένη επίθεση μέχρι και το βράδυ της Τρίτης.

Russia attacked Pervomaiskyi town in Kharkiv region with a high-explosive projectile. As of now, 31 people reported injured, 9 of them children, including a 10-months-old and a 1-year-old babies – regional military administration. Residential buildings and cars were also… pic.twitter.com/Kg0IvkLoa3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 4, 2023

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News