Ολομέτωπη επίθεση Μπάιντεν σε Τραμπ: «Τόση καταστροφή σε 100 ημέρες»

Επίθεση εφ’ όλης της ύλης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο προηγούμενος ένοικος του Λευκού Οίκου Τζο Μπάιντεν κατά την πρώτη δημόσια ομιλία του αφού παρέδωσε την προεδρική σκυτάλη στον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο την 20ή Ιανουαρίου.

«Δείτε τι έγινε: δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη 100 ημέρες κι αυτή η νέα κυβέρνηση έκανε τόσες ζημιές και τόση καταστροφή», τόνισε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, που μίλησε στο Σικάγο, στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στη «Social Security» (κοινωνική ασφάλιση), το σύστημα συντάξεων και κοινωνικής πρόνοιας των ΗΠΑ.

«Όλ’ αυτά έγιναν τόσο γρήγορα που σου κόβεται η ανάσα», πρόσθεσε στην παρέμβασή του αυτή διάρκειας σχεδόν μισής ώρας.

Μέσω του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, που γενικά συνηθίζει να ειρωνεύεται τον πρώην πρόεδρο και έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί πως πιστεύει ότι πάσχει από άνοια, αντέδρασε απλά μεταφορτώνοντας απόσπασμα της ομιλίας του Μπάιντεν, διάρκειας 14 δευτερολέπτων, στο οποίο ο προκάτοχός του φαίνεται να αφήνει ένα από τα αστεία που περιείχε η ομιλία του στη μέση…

Ο 82χρονος Μπάιντεν κατηγόρησε στην ομιλία του την κυβέρνηση Τραμπ πως έχει εξαπολύσει επίθεση στη Social Security Administration, την ομοσπονδιακή υπηρεσία αρμόδια για την καταβολή των συντάξεων του δημοσίου και των συντάξεις αναπηρίας σε περίπου 68 εκατομμύρια δικαιούχους.

«Επιτίθενται στην κοινωνική ασφάλιση με τσεκούρι, απέλυσαν 7.000 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των πλέον έμπειρων» ανέφερε.

