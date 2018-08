Bloomberg: Η Ελλάδα πρέπει τώρα να πετύχει το ακατόρθωτο

«Επειτα από σχεδόν εννέα χρόνια κρίσης, βάναυσης λιτότητας και πολιτικής αναταραχής, ολοκληρώνεται στην Ελλάδα το τελευταία από τα τρία προγράμματα διάσωσης», γράφει σε κύριο άρθρο του το πρακτορείο Bloomberg. Οι ευρωπαίοι ηγέτες ανυπομονούν εύλογα να τελειώσουν με ένα δυσάρεστο επεισόδιο. «Η κρίση χρέους κατέδειξε όχι μόνο τη δημοσιονομική κακοδιαχείριση της Ελλάδας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο την προκάλεσαν οι γερμανικές και γαλλικές κυρίως τράπεζες», σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα το οποίο συνεχίζει…

«Η διάσωση της Ελλάδας υπήρξε πολιτική ταχυδακτυλουργία. Διέσωσε έμμεσα τις τράπεζες, φορτώνοντας το βάρος στον ελληνικό λαό. Ως εκ θαύματος, η Ελλάδα επέζησε. Ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και η οικονομία αναπτύσσεται και πάλι, έχοντας υποστεί μια από τις βαθύτερες υφέσεις στην Ιστορία. Όμως ο λογαριασμός έμεινε. Χρέος άνω των 240 δισ. ευρώ προς τον επίσημο τομέα, που συνδυαζόμενο με το ιδιωτικό χρέος φθάνει το 180% του ΑΕΠ. Οι ευρωπαίοι πιστωτές επιμένουν πως το χρέος είναι διαχειρίσιμο. Έχουν μειώσει τις αποπληρωμές των τόκων και έχουν παράσχει στην Ελλάδα περισσότερο χρόνο για να αποπληρώσει τα δάνεια, επιμηκύνοντας κάποιες ωριμάνσεις μέχρι το 2060. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, το χρέος θα μειωθεί στο 100% του ΑΕΠ μέχρι το 2060, παραμένοντας μεν πολύ υψηλό, αλλά τουλάχιστον με σωστές προοπτικές», υπογραμμίζει το Bloomberg.

