ΟΗΕ: Το Αφγανιστάν η πιο καταπιεστική χώρα στον κόσμο για τις γυναίκες

Είκοσι θαρραλέες γυναίκες διαδήλωσαν στην Καμπούλ, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, διαμαρτυρόμενες για την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το Αφγανιστάν των Ταλιμπάν είναι η πιο καταπιεστική χώρα στον κόσμο, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών.

Ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του για τη σημερινή ημέρα, ζήτησε από τους Ταλιμπάν να τερματίσουν αμέσως τους δρακόντειους περιορισμούς που επιβάλλουν στις γυναίκες.

«Το Αφγανιστάν υπό τους Ταλιμπάν είναι η πιο καταπιεστική χωρα παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών», είπε η Ρόζα Οτουνμπάγιεβα, επικεφαλής της επιτροπής Αρωγής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (Manua).

«Ηταν σπαραξικάρδιο να βλέπουμε τις μεθοδικές, σκόπιμες και συστηματικές προσπάθειές τους να απομακρύνουν τις γυναίκες και τα κορίτσια του Αφγανιστάν από τη δημόσια σφαίρα», πρόσθεσε.

Αφότου κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν, τον Αύγουστο του 2022, οι Ταλιμπάν έχουν αυξήσει τους περιορισμούς εναντίον των γυναικών. Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται να φοιτούν σε γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια, να εργάζονται και να κυκλοφορούν δημοσίως αν δεν είναι καλυμμένες ολόκληρες, φορώντας μπούρκα, νικάμπ ή τσαντόρ.

Ακόμα, δεν μπορούν να ταξιδεύουν πουθενά αν δεν συνοδεύονται από έναν άνδρα συγγενή τους. Τον Νοέμβριο οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν επίσης την είσοδο των γυναικών σε πάρκα, κήπους, δημόσια λουτρά και αθλητικά κέντρα.

«Το γεγονός ότι ο μισός πληθυσμός της χώρας είναι κλεισμένος σπίτι του την ώρα που (το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει) μία από τις πιο σοβαρές ανθρωπιστικές και οικονομικές κρίσεις παγκοσμίως είναι μια κολοσσιαία πράξη εθνικού αυτοακρωτηριασμού», κατήγγειλε ο ΟΗΕ.

Today, all universities reopened in Afghanistan after winter break, but ONLY for men.

These brave young women are peacefully protesting outside Kabul University against Taliban BAN on women going to university.

Let us amplify their voices!pic.twitter.com/w9a7IovzOs

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) March 6, 2023