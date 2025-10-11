Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στην κατεστραμμένη Γάζα

Το ανθρώπινο ποτάμι που επιστρέφει στη Γάζα συνεχίζεται, ενώ την ίδια ώρα στο Ισραήλ καταφθάνουν αμερικανοί στρατιώτες, προκειμένου να επιβλέψουν την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Περίπου 200 στρατιώτες αναμένεται να φτάσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προερχόμενοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και βάσεις της Μέσης Ανατολής. Ο ρόλος τους θα περιοριστεί στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου ελέγχου, το οποίο θα συντονίζει τις δυνάμεις ασφαλείας που θα συμμετέχουν στην επιτήρηση της εκεχειρίας.

Στο εγχείρημα θα συμμετάσχουν στρατιωτικοί από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με βάση λειτουργίας πιθανότατα επί αιγυπτιακού εδάφους.

Από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς συγκεντρώνει «αυτή τη στιγμή» τους ιραηλινούς ομήρους και συμπλήρωσε ότι είναι βέβαιος ότι η συμφωνία για τη Γάζα, στην οποία συνέβαλε ως μεσολαβητής, θα κρατήσει.

Η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα (10:00 BST) της Δευτέρας για να απελευθερώσει τους ομήρους, ενώ το Ισραήλ πρόκειται να απελευθερώσει περίπου 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα.

Ωστόσο η Χαμάς, μέσω διάφορων αξιωματούχων της, εξέφρασε τις αντιρρήσεις της στα σχέδια περί ξένης διοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας και στο θέμα του αφοπλισμού της. Μέλη της λένε ότι είναι παλαιστινιακό ζήτημα το θέμα της διοίκησης και ότι θα παραδώσουν τα όπλα τους σε ένα παλαιστινιακό κράτος. Μάλιστα, αξιωματούχος της είπε ότι μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό στρατό. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι θα αναπτύξει δυνάμεις ασφαλείας, όπως τους αποκαλεί, στις περιοχές από όπου αποσύρεται το Ισραήλ.

Μόλις οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδιάταξή τους χθες, παραμένοντας εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, έχοντας, όμως, ακόμη τον έλεγχο σχεδόν του 50% του θύλακα, το ρολόι άρχισε να μετράει αντίστροφα προκειμένου η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους της εντός 72 ωρών. Είκοσι έξι όμηροι έχουν δηλωθεί νεκροί και η τύχη άλλων δύο παραμένει άγνωστη.

Βάσει της συμφωνίας, μετά την παράδοση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές κάθειρξης στις φυλακές του και 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Εκατοντάδες φορτηγά την ημέρα αναμένεται να φθάνουν στη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει σχετικά με το αν η εκεχειρία και η συμφωνία ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων, το μεγαλύτερο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου, θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη, όπως προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη των εχθροπραξιών.

Πολλά θα μπορούσαν να πάνε λάθος. Περαιτέρω βήματα στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ πρέπει να συμφωνηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως τον τρόπο με τον οποίο η κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας θα διοικηθεί όταν τελειώσει ο πόλεμος και η τελική τύχη της Χαμάς, η οποία έχει απορρίψει τις αξιώσεις του Ισραήλ να αφοπλιστεί.

