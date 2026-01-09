Δαμασκός: Τον Σάρα συνάντησαν Φον Ντερ Λάιεν και Κόστα

Η Ευρώπη θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Συρίας, υποσχέθηκε την Παρασκευή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντησή της με τον Αχμεντ αλ Σάρα στη Δαμασκό.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συνοδεύεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είναι η πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης που μεταβαίνει στη Συρία μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον μεταβατικό πρόεδρο, στα τέλη του 2024.

«Η Ευρώπη θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση της Συρίας», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν σε μήνυμα στο X.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα διμερούς συνεργασίας καθώς και «ανθρωπιστικές υποθέσεις και ζητήματα ασύλου στην Ευρώπη», δήλωσε από την πλευρά της η συριακή προεδρία.

Την ώρα της συνάντησης στο προεδρικό μέγαρο, η Δαμασκός ανακοίνωνε την επίτευξη εκεχειρίας στο Χαλέπι, όπου ο συριακός στρατός βομβάρδισε τις κουρδικές δυνάμεις.

Η Συρία έχει εμπλακεί σε μια ευαίσθητη μετάβαση αφότου ένας συνασπισμός ισλαμιστών ανέτρεψε πριν από έναν χρόνο τον Μπασάρ αλ Ασαντ, έπειτα από εμφύλιο πόλεμο 14, σχεδόν, ετών.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ήρε στις 20 Μαΐου όλες τις οικονομικές κυρώσεις που είχε επιβάλει στη Συρία υπό το καθεστώς Ασαντ.

In Damascus today with @eucopresident. After decades of fear and silence, Syrians began a long journey toward hope and renewal. Europe will do everything it can to support Syria’s recovery and reconstruction. pic.twitter.com/Bno3hAZzuM — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 9, 2026

Αρκετοί ευρωπαίοι Επίτροποι έχουν ήδη μεταβεί στη Δαμασκό μετά την πτώση του Ασαντ, ανακοινώνοντας κάθε φορά διαφορετικά προγράμματα βοήθειας για τη χώρα που έχει καταστραφεί έπειτα από χρόνια πολέμου.

Τον Μάρτιο του 2025 η ΕΕ δεσμεύθηκε να παράσχει 2,5 δισ. ευρώ στη Συρία σε διάστημα δύο ετών.

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά πως η ανοικοδόμηση της Συρίας μπορεί να κοστίσει ώς 216 δισ. δολάρια.

Οι δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι πραγματοποιούν περιοδεία στην περιοχή, καθώς επισκέφθηκαν την Πέμπτη, την Ιορδανία και την Παρασκευή τον Λίβανο.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συναντήσεις τους στο Αμάν, η ΕΕ και η Ιορδανία υποσχέθηκαν να συνεχίσουν να εργάζονται «προκειμένου να υποστηρίξουν μιαν ειρηνική και συμπεριληπτική μετάβαση» στη Συρία.

