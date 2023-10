Οι Ουκρανοί έπληξαν την Κριμαία με πύραυλο ATACMS

Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα τακτικό πυραυλικό σύστημα του αμερικανικού στρατού (ATACMS) για να πλήξουν ρωσικό στόχο στην κατεχόμενη Κριμαία, τη Δευτέρα, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Η μονάδα Στρατηγικής Διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου δήλωσε ότι ο πύραυλος «έπληξε ένα στρατηγικό αντικείμενο του συστήματος αεράμυνας», αλλά δεν επιβεβαίωσε τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αεροπορική επίθεση.

Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 17 ρώσοι στρατιώτες και προκλήθηκαν ζημιές σε πέντε οχήματα, τα οποία ανήκαν σε σύνταγμα αεράμυνας που σταθμεύει κοντά στην Ολενίβκα, στο δυτικό άκρο της χερσονήσου, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό κανάλι Astra στο Telegram.

Ρωσικές πηγές ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε στο πλαίσιο συνδυασμένης επίθεσης μεγάλου βεληνεκούς που περιλαμβάνει ATACMS, πυραύλους Storm Shadow και θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη.

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε οκτώ πυραύλους Storm Shadow πάνω από την Κριμαία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο στρατός κατέρριψε δύο εναέριους στόχους πάνω από τη Σεβαστούπολη», έγραψε στο Telegram ο Μιχαήλ Ραζβοζάγιεφ, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της πόλης.

Ένα άτομο τραυματίστηκε από πτώση συντριμμιών, πρόσθεσε.

Η Ουκρανία αυξάνει σταθερά τις επιθέσεις της κατά ρωσικών στόχων στη χερσόνησο, η οποία προσαρτήθηκε παράνομα από τη Μόσχα το 2014, προκειμένου να αποκόψει τον ανεφοδιασμό των μετώπων στη νότια Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι έχει υποσχεθεί να ανακαταλάβει την Κριμαία και επιμένει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ειρηνευτικές συνομιλίες έως ότου οι ρωσικές δυνάμεις εκδιωχθούν από την περιοχή.

Η επίθεση στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας ξεκίνησε με την εκτόξευση δύο πυραύλων ATACMS, σύμφωνα με τον Ράιμπαρ, έναν έγκυρο ρώσο στρατιωτικό μπλόγκερ.

«Δεν ήταν δυνατόν να καταρριφθούν οι πύραυλοι, αλλά χάρη στα μέτρα που είχαν ληφθεί εκ των προτέρων, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές», έγραψε ο μπλόγκερ στο Telegram.

«Μισή ώρα αργότερα, ναύτες του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ανακάλυψαν τρία μη επανδρωμένα σκάφη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στη Σεβαστούπολη», πρόσθεσε.

Ο Ράιμπαρ δήλωσε ότι το ένα καταστράφηκε, ενώ άλλα δύο που προσπάθησαν να εισέλθουν στον κόλπο της Χερσώνας βυθίστηκαν επίσης από τις ρωσικές δυνάμεις.

Οι αξιωματούχοι της χερσονήσου δήλωσαν ότι εκδόθηκε «κίτρινη» προειδοποίηση για «τρομοκρατία» σε όλη την Κριμαία.

A large missile just struck a target in Russian-occupied Crimea, somewhere near Sevastopol.

Could that have been an ATACMS strike that was recorded on film? pic.twitter.com/UhpB0heKOf

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 30, 2023